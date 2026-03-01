„Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026: Au început pregătirile pentru obiceiul unic în țară, de la Șugag: Apel către tinerii proaspăt căsătoriți
„Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026: Au început pregătirile pentru obiceiul unic în țară, de la Șugag: Apel către tinerii proaspăt căsătoriți
Au început pregătirile pentru ediția a 2026 a obiceiului „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, obicei unic în țară, care are loc la Șugag.
„Tinerii căsătoriți în timpul anului Pascal 2025-2026 sunt invitați să participe la frumosul obicei „Statu’ la vase” din Lunea Paștelui! Cei care doresc să participe sunt rugați să ne trimită o fotografie (mire-mireasă) la adresa [email protected]ă mulțumim și vă așteptăm!”, au transmis sâmbătă, 28 februarie 2026, reprezentanții Căminului Cultural Șugag.
Lunea Paștelui are la Șugag o însemnătate deosebită pentru tinerii căsătoriți în anul ce s-a scurs de la Paștele trecut și până la prinderea Postului Paștelui prezent.
„Statu′ la vase în Lunea Paştelui” este o tradiție care adună comunitatea din comuna din Munţii Sebeşului în sărbătoare și binecuvântare. Părintele spiritual, nașul simbolic al tinerelor familii, este Marius Moga senior, originar din Șugag, cel care s-a implicat activ în reînvierea și păstrarea acestei tradiții.
În timp ce în biserică are loc slujba religioasă din Lunea Paștelui, tradiția cere ca tinerii căsătoriți în anul pascal ce tocmai s-a încheiat să se adune în curtea bisericii. Fiecare tânără familie are rezervată o masă pe care o împodobește cât mai frumos cu putință, respectând cu sfințenie ritualul sărbătorii.
La sfârșitul slujbei religioase din biserică, întreaga comunitate prezentă la slujbă se deplasează în zona unde tinerii vor primi binecuvântarea preoților pentru un trai îndelungat, îmbelșugat și fericit. Cu acest prilej sunt sfințite mesele îmbelșugate, iar slujba se încheie cu îndemnul făcut de preoți pentru nași de a le fi sprijin tinerilor căsătoriți, de a-i îndruma și sfătui la fiecare impas din viața lor, iar tinerelor familii le sunt adresate urări de bunăstare, viață lungă, fericită și prosperă.
După slujba de binecuvântare, rudele și prietenii sosiți pentru a participa la acest obicei trec pe rând pe la mesele tuturor familiilor noi și închină câte un pahar în cinstea tinerelor familii. De asemenea, cei sosiți fac daruri tinerilor, în special vase necesare în gospodărie sau la strunga de oi.
Cu o vechime de sute de ani, obiceiul a fost întrerupt după 1989, fiind reluat în 2008, cu pauze în 2020 şi 2021 cauzate de pandemia de coronavirus.
În 2026 obiceiul „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” va avea loc luni, 13 aprilie.
foto: arhivă
