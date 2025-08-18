Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, ce pensii primesc și câți trăiesc cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună

Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, cât primesc lunar și câți se descurcă cu sub 1.000 de lei

În România erau înregistrați, oficial, 4.693.461 de pensionari în luna iulie 2025, arată cele mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Față de luna precedentă, numărul total al pensionarilor a scăzut cu 120 de persoane, iar pensia medie la nivel național a fost de 2.769 de lei.

Dintre toți pensionarii înregistrați, 550.738 de persoane aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie în această categorie a fost de doar 711 lei, una dintre cele mai mici sume acordate.

Statistica CNPP mai arată și distribuția pensionarilor după tipul pensiei primite:

-pensie pentru limită de vârstă: 3.748.352 persoane (din care 2.146.592 sunt femei), 3.096 lei pensie medie;

-pensie anticipată: 3.911 persoane, 3.965 lei pensie medie;

-pensie anticipată parțială: 93.846 persoane, 2.785 lei pensie medie;

-pensie de invaliditate: 406.764 persoane, 1.119 lei pensie medie; dintre acestea, 45.492 au gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 973 lei;

-pensie de urmaș: 440.490 persoane, cu o pensie medie de 1.495 lei.

Doar 98 de pensionari primesc ajutor social

În iulie 2025, doar 98 de pensionari din România au beneficiat de ajutor social, cu o valoare medie de 540 de lei.

