Statistică INS: România a fost în 2024 a doua cea mai ieftină ţară din UE după nivelul preţurilor de consum și la serviciile destinate populației

România s-a clasat în 2024 pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte nivelul preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile destinate populaţiei, potrivit datelor publicate de Eurostat şi comunicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Analiza arată că nivelul general al preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final al gospodăriilor populaţiei din România a fost cu 36% sub media UE, ceea ce o plasează pe locul al doilea în clasamentul celor mai ieftine ţări din blocul comunitar, după Bulgaria, unde preţurile au fost cu 40% mai mici decât media europeană.

Conform metodologiei Eurostat, indicii nivelului preţurilor exprimă câte unităţi din aceeaşi monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri şi servicii în diferite state. Astfel, dacă media europeană este echivalată cu 100 euro, acelaşi coş costă 143 euro în Danemarca – ţara cu cele mai ridicate preţuri – şi doar 60 euro în Bulgaria.

În România costul mediu al volumului de bunuri şi servicii a fost de 64 de euro.

Alături de Danemarca, statele din UE în care costul vieţii este semnificativ mai ridicat sunt Irlanda (138 euro), Luxemburg (133 euro) şi Finlanda (124 euro)

Deşi nivelul scăzut al preţurilor poate sugera o accesibilitate mai mare, în realitate el reflectă şi o putere de cumpărare mai redusă, ca urmare a veniturilor medii mai mici comparativ cu cele din vestul Europei.

Datele de la INS mai arată că România este statul membru cu cele mai mici preţuri pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”, situându-se la doar 76% din media UE. De asemenea, în ceea ce priveşte produsele şi serviciile din domeniul „Recreere şi cultură”, România înregistrează cel mai scăzut nivel de preţ din întreaga Uniune (67%), urmată de Bulgaria (68%).

Pe alte segmente, cum ar fi îmbrăcămintea, locuinţele sau transportul, România nu este cea mai ieftină, dar continuă să se situeze în partea inferioară a clasamentului

La polul opus, Danemarca este cea mai scumpă ţară din Uniune, cu preţuri cu 43% peste media UE pentru consumul final, urmată de Irlanda ( plus 38%), Luxemburg (plus 33%) şi Finlanda (plus 24%).

Irlanda se remarcă prin cel mai ridicat cost pentru băuturi alcoolice şi tutun (205%) şi întreţinerea locuinţei (187%).

În ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe locuitor, ajustat după PPC, România înregistrează o valoare de 78% faţă e media Uniunii Europene, devansând uşor Ungaria şi Croaţia (ambele cu 77%). Bulgaria rămâne la coada clasamentului, cu un nivel al PIB/locuitor de doar 66% din media UE.

Pe de altă parte, Luxemburg continuă să conducă topul european cu un PIB pe cap de locuitor de peste 2,4 ori mai mare decât media UE (242%), situaţie explicabilă parţial şi prin faptul că un număr mare de cetăţeni străini au o pondere crescută în forţa de muncă totală a ţării şi contribuie la realizarea PIB-ului, dar nu fac parte din populaţia rezidentă.

Datele privind comparabilitatea preţurilor şi consumului final au fost calculate de Eurostat în iunie 2025 şi se bazează pe o analiză detaliată a preţurilor din 36 de state europene.

