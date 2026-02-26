Start incitant în sezonul de primăvară în Liga 3! Două derby-uri „de Alba”, primele meciuri din 2026, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, în Seria 7

Start debordant în sezonul de primăvară din Liga 3, primele jocuri din 2026, în etapa a 18-a a Seriei 7 din eșalonul terț, fiind două derby-uri „de Alba, Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia (vineri, ora 14.00) și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (sâmbătă, pe „Cetate”, ora 14.00).

Alba a pierdut în această pauză competițională o reprezentantă, „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, care s-a retras (jocurile urmând să fie omologate 0-3, la „masa verde”, iar adversarii vor sta, primul fiind Viitorul Arad).

După o pauză de 76 de zile, „sportul rege” revine în județ, iar ambele întâlniri se anunță incitante, ținând cont de orgolii și ambiții. Interesant este faptul că anul trecut, în primele reprezentații din 2025, au fost aceleași meciuri, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia (28 februarie, 0-3) și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (1 martie, 3-0).

*Metalurgistul Cugir (locul 3, 32 de puncte) – CSU Alba Iulia (locul 9, 16 puncte), în tur, 2-2, pe „Arena CSO” (vineri).

Amfitrionii râvnesc intrarea în play-off, dar au un program dificil în cele 5 runde rămase din sezonul regular, acesta fiind cel mai abordabil meci, împotriva tinerei formații universitare. Printre transferurile iernii ale „roș-albaștrilor” este și Bogdan Minteuan, fostul echipier al studenților până în vară. În partida tur, elevii lui Nicolae Ghișa au realizat surpriza, au obținut o remiză (în 3 octombrie) împotriva unui adversar considerat favorit și astfel și-au menținut invincibilitatea împotriva cugirenilor, ce datează de 8 întâlniri!!! A fost a doua lovitură directă dată Cugirului după eliminarea, în prelungiri, în turul întâi al Cupa României (2-1, în deplasare, în 30 iulie). De la gazde va absenta Șaucă (suspendat), iar gruparea albaiuliană vine după 3 insuccese la rând și nu are probleme de efectiv.

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 43 de puncte) – CIL Blaj (locul 8, 19 puncte), în tur, 3-0, pe „Cetate” (reprezentantele sexului frumos vor intra gratuit), sâmbătă.

Liderul este singura formație din Alba care are un nou antrenor principal, pe Dragoș Militaru, care va debuta cu acest prilej. „Alb-negrii” au 6 succese consecutive și pot parafa matematic accederea în play-off dacă se vor impune împotriva formației din „Mica Romă”. Uniriștii vizează accederea în Liga 2, iar ulttimele 3 meciuri directe cu echipa pregătită de Daniel Tătar au fost adjudecate clar, fără gol primit. Mensah și Micu-Cristea, de la oaspeți, sunt incerți, iar Indrei și Câșlariu, de la gazde, vor lipsi din motive medicale

