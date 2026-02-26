Sport

Start incitant în sezonul de primăvară în Liga 3!  Două derby-uri „de Alba”, primele meciuri din 2026, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Start incitant în sezonul de primăvară în Liga 3!  Două derby-uri „de Alba”, primele meciuri din 2026, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, în Seria 7

Start debordant în sezonul de primăvară din Liga 3, primele jocuri din 2026, în etapa a 18-a a Seriei 7 din eșalonul terț, fiind două derby-uri „de Alba, Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia (vineri, ora 14.00) și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (sâmbătă, pe „Cetate”, ora 14.00).

Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia 0-3 (0-0), în derby „de Alba” | Totul s-a decis după ce gazdele au rămas în inferioritate! Rezervele lui Minteuan au decis meciul

Alba a pierdut în această pauză competițională o reprezentantă, „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag, care s-a retras (jocurile urmând să fie omologate 0-3, la „masa verde”, iar adversarii vor sta, primul fiind Viitorul Arad).

După o pauză de 76 de zile, „sportul rege” revine în județ, iar ambele întâlniri se anunță incitante, ținând cont de orgolii și ambiții. Interesant este faptul că anul trecut, în primele reprezentații din 2025, au fost aceleași meciuri, Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia (28 februarie, 0-3) și CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (1 martie, 3-0).

*Metalurgistul Cugir (locul 3, 32 de puncte) – CSU Alba Iulia (locul 9, 16 puncte), în tur, 2-2, pe „Arena CSO” (vineri).

Amfitrionii râvnesc intrarea în play-off, dar au un program dificil în cele 5 runde rămase din sezonul regular, acesta fiind cel mai abordabil meci, împotriva tinerei formații universitare. Printre transferurile iernii ale „roș-albaștrilor” este și Bogdan  Minteuan, fostul echipier al studenților până în vară. În partida tur, elevii lui Nicolae Ghișa au realizat surpriza, au obținut o remiză (în 3 octombrie) împotriva unui adversar considerat favorit și astfel și-au menținut invincibilitatea împotriva cugirenilor, ce datează de 8 întâlniri!!! A fost a doua lovitură directă dată Cugirului după eliminarea, în prelungiri, în turul întâi al Cupa României (2-1, în deplasare, în 30 iulie). De la gazde va absenta Șaucă (suspendat), iar gruparea albaiuliană vine după 3 insuccese la rând și nu are probleme de efectiv.

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 43 de puncte) – CIL Blaj (locul 8, 19 puncte), în tur, 3-0, pe „Cetate” (reprezentantele sexului frumos vor intra gratuit), sâmbătă.

Liderul este singura formație din Alba care are un nou antrenor principal, pe Dragoș Militaru, care va debuta cu acest prilej. „Alb-negrii” au 6 succese consecutive și pot parafa matematic accederea în play-off dacă se vor impune împotriva formației din „Mica Romă”. Uniriștii vizează accederea în Liga 2, iar ulttimele 3 meciuri directe cu echipa pregătită de Daniel Tătar au fost adjudecate clar, fără gol primit. Mensah și Micu-Cristea, de la oaspeți, sunt incerți, iar Indrei și Câșlariu, de la gazde, vor lipsi din motive medicale

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Volei Alba Blaj, eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

25 februarie 2026

De

Campioana Volei Alba Blaj a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei CEV de rivala CSO Voluntari, aflată la prima semifinală din istorie Campioana României Volei Alba Blaj a ratat calificarea în semifinalele Cupei CEV, după ce a pierdut primele două seturi din returul de la București (23-25, 17-25), cu CSO Voluntari, echipă calificată […]

Citește mai mult

Sport

Teodora Damian, handbalista din Alba, convocată la naționala României de tineret | Revenire pe teren după o accidentare complicată pentru talentata jucătoare

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

25 februarie 2026

De

Teodora Damian, handbalista din Alba a fost convocată la naționala României de tineret | Revenire pe teren după o accidentare complicată pentru talentata jucătoare Teodora Damian, talentata handbalistă originară din Războieni-Cetate, a fost convocată pentru a acțiune a echipei naționale de tineret a României, din luna martie. Teo a revenit pe teren după ce în […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, la Danube Cup, în Ungaria: 4 victorii și un eșec | Polo feminin în Bazinul Olimpic, în weekend, Conference Cup, turul II

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

25 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, la Danube Cup, în Ungaria: 4 victorii și un eșec | Polo feminin în Bazinul Olimpic, în weekend, Conference Cup, turul II, cu adversari puternici pentru campioana României CSM Unirea Alba Iulia, campioana României, a realizat 4 victorii și o înfrângere la Danube Cup, al doilea turneu, disputat în Ungaria, la […]

Citește mai mult