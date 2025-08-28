Start în Liga 3, cu 5 echipe din Alba | Sâmbătă, pe „Cetate”, derby „de Alba”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir
Start în Liga 3, cu 5 echipe din Alba | Sâmbătă, pe „Cetate” este derby „de Alba”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir
Pornește la drum și caravana celui de-al treilea eșalon, cu 5 reprezentante ale Albei repartizate în Seria 7, formațiile din județ trecând prin multiple modificări în această vară în privința loturilor. În runda inaugurală avem și primul derby „de Alba”, pe „Cetate”, între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, sâmbătă, de la ora 18.00.
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 1-1 (1-0)! „Alb-negrii” s-au împiedicat în derby „de Alba”, ratând primul loc
Vineri, de la ora 18.00 debutează două dintre conjudețene. CIL Blaj întâlnește pe teren propriu pe Unirea Sântana, nou-promovata din Arad. CSU Alba Iulia, care a trecut prin mari transformări în pauza competițională, are deplasare la Timișul Șag (un duel în premieră), pe banca tehnică a universitarilor fiind Vasile Ursu, ajutat de Nicolae Ghișa și Bogdan Bucurică.
Interesante se anunță și cele două dispute de sâmbătă, 30 august, tot de la ora 18.00. După eliminarea din Cupa României, 0-1 acasă cu FC Botoșani, „alb-negrii” au parte de o confruntare a orgolilor, iarăși pe propriul teren, cu eterna rivală Metalurgistul Cugir. La ultimul duel direct, pe „Cetate” s-a înregistrat o remiză surprinzătoare (1-1), în nocturnă în noiembrie anul trecut. Pe de altă parte, „roș-albaștrii” nu au mai câștigat împotriva Unirii de 9 întâlniri.
Pe „Arena Cugir” este disputa dintre nou-promovata Hidro Mecanica Șugag și Poli Timișoara, o altă confruntare importantă a etapei. La un debut istoric pe a treia scenă, pe formația de pe Valea Sebeșului o așteaptă o partidă dificilă, cu „alb-violeții” lui Dan Alexa, pretendenta la promovare în eșalonul superior. Hidro Mecanica a pășit cu dreptul în sezonul oficial, 5-2 cu CS Ocna Mureș în Supercupa AJF Alba, însă această întâlnire, cu o grupare de tradiție, are cu totul altă dificultate pentru formația pregătită de Ionuț Neag (Adorian Himcinschi figurează în acte ca antrenor principal).
