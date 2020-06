Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile din 17 iunie. Anunțul făcut de Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a anunțat la începutul ședinței de Guvern de marți, în care urmează să fie aprobată Hotârârea privind prelungirea stării de alertă, că aceasta va fi prelungită începând cu 17 iunie. O noutate este că va fi permisă oficierea slujbelor în interiorul bisericilor, cu respectarea unor condiții de distanțare.

Comitetul pentru Situații de Urgență a votat prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, a anunțat, astăzi, premierul Ludovic Orban.

„Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare (…)În plus față de decizia de vineri, am luat decizia de a permite de oficierea de sllujbe și în interiorul bisericilor”, a spus Orban.

Acesta a precizat că bisericile nu au fost închise nici până acum, însă nu au fost permise doar evenimente cu număr redus.

De asemenea, vor fi reluate activitățile de jocuri de noroc.

Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla la votul din Parlament, în condițiile în care PSD a anunțat că nu votează o prelungire mai mare de 15 zile.

Sursa: hotnews.ro stiripesurse.ro