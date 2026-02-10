Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025: Compensații de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025
A intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din primăvara anului 2025 începând de astăzi, 10 februarie 2026.
Pomicultorii care au înregistrat pierderi de cel puțin 30% pot beneficia, prin intermediul APIA, de un sprijin de până la 2.000 de euro pe hectar, în cadrul unui buget total de peste 58,5 milioane de lei, asigurat din fonduri europene.
În aprilie și mai 2025, în mai multe zone ale țării s-au înregistrat temperaturi de până la –7,3 grade Celsius, iar episoadele de îngheț au provocat pagube semnificative culturilor pomicole, afectând florile, mugurii și lăstarii pomilor aflați pe rod.
Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, unde mii de hectare de livezi au fost compromise.
În aceste condiții, autoritățile au hotărât acordarea unui ajutor de stat, destinat compensării parțiale a pierderilor înregistrate de fermieri și sprijinirii sectorului pomicol.
Cine ar urma să poată beneficia de sprijin
Sprijinul financiar este disponibil pentru toți producătorii agricoli care exploatează plantații pomicole aflate pe rod, indiferent de forma lor de organizare, potrivit Digi24.
Cereri pot fi depuse de persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, societăți comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători, precum și de unități de cercetare-dezvoltare din domeniu.
Principala condiție pentru acordarea ajutorului este existența unor documente oficiale care să confirme că plantațiile au fost afectate de îngheț într-un procent cuprins între 30% și 100%.
Cum se calculază suma primită
Sprijinul financiar acordat poate ajunge la maximum 10.180,6 lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 2.000 de euro, cuantumul efectiv fiind stabilit în funcție de nivelul pagubelor înregistrate.
Astfel, fermierii ale căror plantații au fost afectate în proporție de 90%–100% vor beneficia de suma integrală, în timp ce pentru pierderi cuprinse între 30% și 90%, valoarea ajutorului va fi diminuată proporțional, conform gradului de afectare consemnat în procesele-verbale de constatare.
De asemenea, suprafața eligibilă pentru acordarea sprijinului nu poate depăși cea declarată la APIA în cadrul cererii unice depuse pentru anul 2025.
