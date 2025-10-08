Sprijin financiar oferit de MAE familiilor fără posibilități pentru repatrierea celor dragi decedați în străinătate. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Sprijin financiar oferit de MAE familiilor fără posibilități pentru repatrierea celor dragi decedați în străinătate. Legea a fost adoptată, astăzi, de Camera Deputaților

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va putea utiliza integral taxele obținute din serviciile notariale prestate pentru persoane fizice sau juridice străine, pentru a acoperi cheltuielile de repatriere a cetățenilor români decedați în străinătate, în cazurile în care familiile acestora nu își pot permite costurile.

Măsura este inclusă într-un proiect de lege adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, de Camera Deputaților.

Proiectul modifică alin. (4) al art. 18 din Legea nr. 36/1995 şi completează Legea nr. 198/2008, introducând taxarea şi tarifarea anumitor servicii notariale prestate de oficiile consulare ale României pentru persoane fizice sau juridice străine, notează Agerpres.

Conform formei adoptate anterior de Senat, MAE va utiliza în integralitate taxele aferente acestor servicii pentru repatrierea cetăţenilor români decedaţi în statele de reşedinţă, în cazurile în care familiile nu pot acoperi costurile şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în ţara respectivă. De asemenea, fondurile vor putea fi folosite pentru buna funcţionare a activităţii consulare în străinătate, în beneficiul cetăţenilor români.

Senatul a adoptat proiectul legislativ pe 18 decembrie 2023, iar Camera Deputaţilor a fost forul decizional.

