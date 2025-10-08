Bani în plus pentru salariați: Cât primesc angajații și ce schimbări aduce majorarea tichetelor culturale

Bani în plus pentru salariați: Ce schimbări aduce majorarea tichetelor culturale și cine poate beneficia de ele

Românii care primesc tichete culturale de la angajator vor avea parte de o veste bună începând cu octombrie 2025. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere un proiect de ordin prin care valoarea tichetelor crește cu 20 de lei, atât pentru varianta lunară, cât și pentru cea ocazională. Astfel, suma maximă acordată lunar va ajunge la 240 de lei, iar pentru un eveniment singular la 470 de lei.

Creșterea se va aplica și pentru primele două luni din semestrul I al anului 2026, respectiv februarie și martie. În prezent, tichetele culturale au valoarea de 220 de lei pe lună sau 450 de lei per eveniment, iar majorarea reflectă ajustarea necesară în raport cu inflația și costul real al activităților culturale.

Prin acest demers, Ministerul Finanțelor urmărește să stimuleze participarea la evenimente culturale și accesul la produse editoriale, cinematografice și educaționale, consolidând un instrument deja popular în rândul angajatorilor.

Ce sunt tichetele culturale și cine poate beneficia de ele

Tichetele culturale, introduse prin Legea nr. 165/2018, reprezintă o formă alternativă de recompensare a angajaților, similară tichetelor de masă sau de vacanță. Ele pot fi folosite pentru bilete sau abonamente la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, cinematografe, târguri, expoziții sau parcuri tematice, dar și pentru achiziționarea de cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme, indiferent de format.

Beneficiari pot fi angajații din sectorul privat sau public, în funcție de politica fiecărei instituții sau companii. Printre entitățile eligibile se numără operatorii economici, regii autonome, societățile naționale, instituțiile financiare, cooperativele, organizațiile agricole și nonprofit – practic orice angajator care are personal încadrat cu contract individual de muncă.

Avantaje fiscale pentru angajați și angajatori

Tichetele culturale au câștigat popularitate și datorită regimului fiscal favorabil: sunt scutite de contribuțiile sociale CAS (25%) și CAM (22,25%) și impozitate doar cu 10% pe venit. În plus, angajatorii pot deduce integral contravaloarea tichetelor din impozitul pe profit, în limita a 5% din cheltuielile salariale, ceea ce le transformă într-un instrument eficient de motivare a personalului fără costuri fiscale semnificative.

Pentru angajat, beneficiul este dublu: pe lângă stimulentul financiar suplimentar, are libertatea de a utiliza tichetele pentru activități recreative sau educative, contribuind la echilibrul între viața profesională și cea personală. În plus, acestea pot fi acordate sub formă de carduri culturale electronice, care facilitează utilizarea rapidă la comercianții afiliați, similar cardurilor de masă.

Piața tichetelor culturale este în creștere

Datele Ministerului Finanțelor arată că, în 2024, valoarea totală a tichetelor culturale acordate angajaților din România a fost de aproape 20 de milioane de lei (aproximativ 4 milioane de euro), în creștere față de 11,6 milioane de lei în 2022 și 9,46 milioane de lei în 2021. Se estimează că anul trecut au beneficiat aproximativ 20.000 de salariați.

Pe măsură ce companiile caută să fidelizeze angajații și să ofere beneficii flexibile, tichetele culturale devin un instrument valoros de resurse umane. Majorarea propusă din octombrie 2025 nu schimbă doar sumele, ci și reafirmă rolul tichetelor în stimularea consumului cultural și susținerea industriilor creative.

