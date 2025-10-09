SPRIJIN financiar de la Ministerul Dezvoltării pentru 74 de instituții publice de spectacole din subordinea autorităților locale: Ce instituție din Alba este pe lista beneficiarilor
SPRIJIN financiar de la Ministerul Dezvoltării pentru 74 de instituții publice de spectacole din subordinea autorităților locale: Ce instituție din Alba este pe lista beneficiarilor
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de joi, 9 octombrie 2025, alocarea sumei de peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituții publice de spectacole care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie-august 2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Pe lista beneficiarilor se află și o instituție publică de spectacole din județul Alba.
Este vorba de Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia. Suma alocată teatrului albaiulian este de 1.750.000 de lei.
„Sprijinim financiar viața culturală a comunităților locale, acele instituții publice de spectacole, cum ar fi teatrele, operele, filarmonicile, teatrele de păpuși și centrele culturale, din subordinea autorităților publice locale și județene, care nu beneficiază de finanțare de la Guvern prin Ministerul Culturii”, a precizat ministrul Cseke Attila.
Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.
„Este a doua tranșă a sprijinului financiar acordat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, din acest an, după suma de 231 milioane, virată în iulie, către instituțiile culturale”, a mai spus ministrul Dezvoltării.
Repartizarea sumelor pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici poate fi consultată AICI.
foto: arhivă
