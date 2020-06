Spitalul Municipiului Blaj se va bucura, până la sfârșitul anului, de achiziția unui aparat RMN

Primarul din Blaj a anunțat într-o postare pe Facebook că Spitalul Municipal Blaj va putea achiziționa un aparat RMN, până la sfâșitul anului. În cadrul unei întâlniri la București împreună cu Nelu Tătaru și Florin Roman, Spitalul Municipal a primit asigurarea că Ministerul Sănătății va finanța, din bugetul de investiții, achiziționarea aparatului RMN.

„Blajul va avea, până la sfârșitul anului, un aparat RMN

Am luat decizia ca, până la sfârșitul anului, să achiziționăm un aparat RMN pentru Spitalul Municipal Blaj! În acest sens, împreună cu deputatul Florin Roman, am avut, ieri, la București, o întâlnire cu ministrul Nelu Tătaru și am primit asigurări că Ministerul Sănătății va finanța, din bugetul de investiții, achiziționarea aparatului RMN! Prețul aparatului RMN este estimat la aproximativ 840 mii euro, iar Primăria Blaj va suporta, din bugetul propriu, 10% din suma necesară.

Mulțumesc, Florin Roman! Mulțumesc, Nelu Tătaru!”, a scris primarul municipiului Blaj pe pagina sa de Facebook.