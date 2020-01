Spice-Up Catering – de cinci ani, o alternativă pentru albaiulienii care nu au timp să ia prânzul în oraș

Vorbele de duh, despre importanța și insuficiența timpului, nu au contenit niciodată să apară. De la celebrul proverb englezesc ”Time is money” și până la cunoscuta zicală românească ”Timpul este cel mai mare dușman al omului”, folosim felurite expresii pentru a evidenția lipsa timpului.

Resimțim, cel mai mult, presiunea timpului, la orele prânzului, când secundele pot însemna minute, iar minutele ore. Astfel, a lua masa în oraș, pentru mulți dintre noi, devine un lux.

De cinci ani, Spice-Up Catering este o alternativă viabilă pentru albaiulienii care nu își permit să aștepte la restaurant până le este preparată mâncarea, dar și pentru cei care o pauză de masă scurtă înseamnă mai mult timp pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. De cinci ani, vorbim în fiecare dimineață cu o parte dintre cei care citesc acum aceste rânduri, pentru preluarea comenzilor. Faptul că mulți ați rămas fideli, că am crescut și ne-am dezvoltat împreună, ne demonstrează că suntem pe drumul cel bun. Avem, de asemenea, nestrămutată convingere că trecerea ireversibilă a timpului echivalează cu nevoia constantă de învățare și perfecționare.

Pentru a deveni o alternativă pentru albaiulienii cărora timpul nu le permite să ia masa în oraș am livrat gratuit meniul zilei sau alte produse cu valoare rezonabilă. Am încercat, mereu, să ne adaptăm nevoilor și cerințelor dumneavoastră, fără a căuta să fim exclusiviști, deoarece ne-a interesat munca noastră, nu ceea ce fac colegii care au un business similar. Mai mult decât a încerca să ne diferențiem, așa cum cere o piață concurențială, am încercat să vă oferim, în primul rând, calitate la prețuri corecte și astfel vom proceda și în următorii cinci ani.

În această perioadă, Spice-Up Catering a gătit, în fiecare zi lucrătoare, un meniu al zilei – și unul de post, conform calendarului creștin – format din ciorbă sau supă cremă, la alegere, și un fel principal, variat, din produse proaspete. Pe lângă meniul propus, clienții au putut alege dintr-o gamă largă de produse: salate, paste, garnituri, minuturi, specialități, aperitive, mâncăruri picante, mic dejunuri, sandwich-uri, deserturi etc.

La ceas aniversar, gândurile noastre se îndreaptă spre toți cei care au apelat la Spice Up-Catering, ne-au trecut pragul, ne-au lăudat și deopotrivă recomandat, mulțumindu-le, de asemenea, și acelora care au accesat ”căsuța” de sugestii și reclamații.

Fie că vom găti pentru evenimente aniversare/comemorative, masa zilnică de prânz la birou/ domiciliu, bufete de incintă, mese de sărbători etc. vom încerca să rămânem, mereu, fideli cerințelor dumneavoastră și, ca și până acum, să creștem împreună.

Preparate cu drag!

Website: www.spiceupcatering.ro;

Telefon: 0733 497 019;

Facebook: https://www.facebook.com/SpiceUpCatering/