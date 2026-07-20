FOTO | Tanti Noja din Cugir, declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi 111 ani

Tanti Noja din Cugir, declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi 111 ani

Tanti Noja din Cugir a fost declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi venerabila vârstă de 111 ani.

Orașul Cugir marchează astăzi un reper istoric și celebrează o longevitate rară: doamna Noja Paladia atinge venerabila vârstă de 111 ani. Născută pe 20 iulie 1915, dânsa deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință a longevității naționale.

Pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, doamna Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului Adrian Teban și a doamnei Diane Dobrean, directoare a Centrului Cultural „Valentin Uritescu”.

În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat, cu o demnitate exemplară, un secol și peste un deceniu.

De la fața locului, doamna Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță: „Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”

Cazul doamnei Noja Paladia (născută Bâldea) a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie 2026, organizația internațională Gerontology Research Group (GRG) a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice:

-Locul 124 în lume în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă.

-Cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor (statut dobândit în ianuarie 2026).

-Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial, prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre.

Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, doamna Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentată a României. În acest moment, recordul istoric național este deținut de regretatul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viață recent, la data de 27 mai 2026, la uimitoarea vârstă de 112 ani și 351 de zile. Dacă doamna Paladia va trece cu bine de pragul vârstei de 112 ani, dânsa îl va întrece pe Ilie Ciocan, devenind oficial cel mai longeviv cetățean din istoria cunoscută a României.

Povestea de viață a doamnei Paladia se întinde pe o axă temporală remarcabilă. O linie dreaptă de patru generații: de la anul nașterii sale, anul 1915 și până la cea mai recentă generație a familiei, reprezentată de stră-strănepoți, născuți un secol mai târziu în anul 2015.

În prezent, doamna Paladia se bucură de o îngrijire exemplară în propriul cămin. Fiica dânsei, în vârstă de 76 de ani, îi este alături zi și noapte, având grijă de ea în permanență. Întreaga familie extinsă se implică activ, cu devotament, pentru a-i asigura toate condițiile necesare unei bătrâneți liniștite.

,,Faptul că o astfel de personalitate își scrie povestea aici, la Cugir, aduce o mândrie firească întregii comunități și oferă orașului nostru o recunoaștere binemeritată la nivel internațional. Această longevitate este dovada incontestabilă a calității vieții din zona Cugir, confirmând faptul că valorile și tradițiile noastre locale sunt benefice.

Transmitem doamnei Noja Paladia cele mai calde felicitări, urări de sănătate deplină, liniște sufletească și întreaga noastră recunoștință!

La mulți ani binecuvântați, doamna Noja Paladia!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.