FOTO | Tanti Noja din Cugir, declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi 111 ani
Tanti Noja din Cugir, declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi 111 ani
Tanti Noja din Cugir a fost declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi venerabila vârstă de 111 ani.
Orașul Cugir marchează astăzi un reper istoric și celebrează o longevitate rară: doamna Noja Paladia atinge venerabila vârstă de 111 ani. Născută pe 20 iulie 1915, dânsa deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință a longevității naționale.
Pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, doamna Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului Adrian Teban și a doamnei Diane Dobrean, directoare a Centrului Cultural „Valentin Uritescu”.
Citește și: FOTO | Povestea celei mai în vârstă femei din Alba: Tanti Noja Paladia și secretul longevității: 111 ani de cumpătare și viață trăită în simplitate
În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat, cu o demnitate exemplară, un secol și peste un deceniu.
De la fața locului, doamna Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță: „Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”
Cazul doamnei Noja Paladia (născută Bâldea) a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie 2026, organizația internațională Gerontology Research Group (GRG) a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice:
-Locul 124 în lume în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă.
-Cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor (statut dobândit în ianuarie 2026).
-Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial, prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre.
Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, doamna Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentată a României. În acest moment, recordul istoric național este deținut de regretatul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viață recent, la data de 27 mai 2026, la uimitoarea vârstă de 112 ani și 351 de zile. Dacă doamna Paladia va trece cu bine de pragul vârstei de 112 ani, dânsa îl va întrece pe Ilie Ciocan, devenind oficial cel mai longeviv cetățean din istoria cunoscută a României.
Povestea de viață a doamnei Paladia se întinde pe o axă temporală remarcabilă. O linie dreaptă de patru generații: de la anul nașterii sale, anul 1915 și până la cea mai recentă generație a familiei, reprezentată de stră-strănepoți, născuți un secol mai târziu în anul 2015.
În prezent, doamna Paladia se bucură de o îngrijire exemplară în propriul cămin. Fiica dânsei, în vârstă de 76 de ani, îi este alături zi și noapte, având grijă de ea în permanență. Întreaga familie extinsă se implică activ, cu devotament, pentru a-i asigura toate condițiile necesare unei bătrâneți liniștite.
,,Faptul că o astfel de personalitate își scrie povestea aici, la Cugir, aduce o mândrie firească întregii comunități și oferă orașului nostru o recunoaștere binemeritată la nivel internațional. Această longevitate este dovada incontestabilă a calității vieții din zona Cugir, confirmând faptul că valorile și tradițiile noastre locale sunt benefice.
Transmitem doamnei Noja Paladia cele mai calde felicitări, urări de sănătate deplină, liniște sufletească și întreaga noastră recunoștință!
La mulți ani binecuvântați, doamna Noja Paladia!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări
Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări Duminică, 19 iulie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Teiuș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de […]
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE Cel mai mare proiect minier privat din România, inițiat în Hunedoara, într-o zonă aflată […]
Video | Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia: Autorii, doi tineri, de 16 și 21 de ani
Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia: Autorii, doi tineri, de 16 și 21 de ani În urma unui apel primit prin SNUAU 112, jandarmii s-au deplasat la Baza Sportivă Ampoi 2 din municipiul Alba Iulia, unde a fost sesizat faptul că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economia României se prăbușește. Expert: „A rămas fără cele două motoare. Fără consum și investiții, avionul economic intră în picaj”
Economia României se prăbușește. Expert: „A rămas fără cele două motoare. Fără consum și investiții, avionul economic intră în picaj”...
Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă
Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă Europa se...
Știrea Zilei
FOTO | Tanti Noja din Cugir, declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea Balcanilor. Supercentenara din Alba a împlinit astăzi 111 ani
Tanti Noja din Cugir, declarată oficial cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și din regiunea...
Video | Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări
Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat...
Curier Județean
20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului
Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului Chiar dacă este vacanță, studenții Universității...
Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești
Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești Un incendiu s-a...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...