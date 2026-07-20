Economia României se prăbușește. Expert: „A rămas fără cele două motoare. Fără consum și investiții, avionul economic intră în picaj”

Economia României traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, susține economistul Radu Georgescu, care compară funcționarea economiei cu un avion rămas fără combustibil. În opinia sa, atât consumul populației, cât și investițiile companiilor – cele două motoare esențiale ale creșterii economice – s-au oprit aproape simultan.

„Economia funcționează ca un avion alimentat de fluxuri de bani. Cele două motoare sunt consumul populației și investițiile firmelor. Când ambele funcționează, economia crește. Când se opresc, avionul intră în picaj”, afirmă Radu Georgescu.

Consumul, primul motor care s-a oprit

Potrivit economistului, consumul populației, care reprezintă aproximativ 60% din PIB, este în declin de aproape un an.

„Consumul populației înregistrează cea mai mare scădere din ultimii 15 ani. Oamenii cumpără tot mai puțin, iar principalul motiv este pierderea puterii de cumpărare”, spune Georgescu.

Acesta pune evoluția pe seama majorărilor de taxe și a inflației ridicate.

„Avalanșa de creșteri de taxe din ultimul an, combinată cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, a redus puterea de cumpărare a românilor. Când prețurile cresc mult mai repede decât în statele vecine, iar taxele se majorează, oamenii sunt obligați să reducă cheltuielile”. spune Radu Georgescu.

Industria și investițiile, al doilea motor „gripat”

Economistul susține că și investițiile companiilor sunt afectate de același context economic.

„Același cocktail – taxe mai mari și inflație ridicată – îi determină pe antreprenori să înghețe investițiile. În plus, un curs al euro menținut artificial afectează competitivitatea exporturilor și descurajează investitorii străini”, subliniază Radu Georgescu.

În opinia sa, efectele sunt deja vizibile în industrie: „În mai 2026, producția industrială a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii zece ani. Este semnul că și al doilea motor al economiei s-a oprit”.

Investițiile străine încetinesc

Radu Georgescu afirmă că diminuarea investițiilor străine confirmă deteriorarea climatului economic: „Potrivit datelor BNR, investițiile străine directe au scăzut cu aproximativ 25% în primele cinci luni din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.”

Economistul oferă și exemplul grupului Renault: „Decizia ca viitorul model Dacia din segmentul C să fie produs în Turcia, la uzina din Bursa, și nu la Mioveni, arată că atunci când costurile de producție cresc accelerat, investițiile și producția se mută în țările mai competitive”.

Soluțiile propuse

În opinia lui Radu Georgescu, relansarea economiei presupune măsuri rapide pentru repornirea celor două motoare.

„România are nevoie de combustibil pentru a ține avionul economic în aer. Din punctul meu de vedere există două direcții principale: anularea creșterilor de taxe introduse în ultimul an, pentru a stimula consumul și investițiile, și acordarea unor scheme de sprijin pentru producătorii români – prin costuri mai mici la finanțare și energie – astfel încât bunurile fabricate în România să redevină competitive”, mai spune Radu Georgescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)