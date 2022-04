Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, la Alba Iulia: Ne dorim cât mai multe campusuri universitare pentru sistemul dual

Comunicat de presă| Avocatul Marius Adrian Hațegan a fost numit președintele Partidului Ecologist Român, filiala Alba

Avocatul Marius Adrian Hațegan a fost numit președintele Partidului Ecologist Român, filiala Alba, începând cu data de 20 aprilie 2022

„Tinand cont ca Partidul Ecologist Roman se afla intr-un proces de reorganizare; În conformitate cu prevederile art. 81, pct. 12, tinând cont de art. 26, pct. 1 și a prerogativelor conferite de Statut, Președintele P.E.R. emite următoarea:

Tinand cont ca Partidul Ecologist Roman se afla intr-un proces de reorganizare; În conformitate cu prevederile art. 81, pct. 12, tinând cont de art. 26, pct. 1 și a prerogativelor conferite de Statut, Președintele P.E.R. emite următoarea

D E C I Z I E:

Art. 1 – Se numeşte în funcţia de Preşedinte Interimar al Filialei

P.E.R. ALBA, domnul HATEGAN MARIUS- ADRIAN, legitimat prin CI,

seria .., nr. ………, C.N.P ………

Art. 2 – In calitate de Presedinte Interimar, domnul Hategan Marius Adrian are obligatia ca in termen de 90 de zile de la prezenta decizie, sa organizeze Conferinta de Alegeri a Filialei PER ALBA.

Art. 3- Secretariatul P.E.R. va aduce la cunoştintă prezenta DECIZIE.”, a transmis Partidului Ecologist Român, filiala Alba

Marius Adrian Hațegan este nascut la data de 17 octombrie 1968, este căsătorit cu Maria Daniela, are două fete, Cornelia Miruna în vârstă de 14 ani și Diana Maria în vârstă de 23 de ani.

1975-1979: Scoala primară, sat Totoi, comuna Sântimbru, jud. Alba

1979-1983: Scoala gimnaziala Avram Iancu Alba Iulia

1983-1987: Colegiul National Horea, Closca si Crisan Alba Iulia

1997: absolvent al Facultatii de Drept, specializarea Drept General, Universitea Transilvania Brasov;

2003: absolvent de studii Post Universitare, specializarea Drept comercial din cadrul Academiei de

Politie “Alexandru Ioan-Cuza” Bucuresti;

2004: absolvent de studii Post Universitare, specializarea Relatii Internationale in cadrul Academiei de

Politie “Alexandru Ioan-Cuza” Bucuresti;

2006: Masterat in Drept Notarial si Proceduri Speciale, Universitatea “Transilvania” Brasov;

2012: Mediator, curs mediere UZAMINT Brasov;

2012-prezent: trainer Proiectul „Viața fără Violență” avand ca scop introducerea studiului juridic în

școli (Voluntariat)

2017-2019: Master Agricultura, Schimbari Climatice si Siguranta Alimentara – ASCSA – Universitatea

de Stiinte Agricole și Medicina Veterinara, Cluj-Napoca;

2019: Fondator și Vicepreședinte al Balcanic Business Broker Romania;

2021-prezent: Președintele Casei de comerț Balcanică, Filiala Alba

Biroul de presă al Partidului Ecologist Român