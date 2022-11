SONDAJ CURS: PSD în fruntea clasamentului, urmat de PNL. AUR pe locul 3 în preferințele românilor

Zeci de mii de brazi de Crăciun scoşi la vânzare de Romsilva în 2022. Cum prețurile au crescut, era de așteptat ca și Bradul de Crăciun să fie ceva mai scump. Dar, deși în magazine prețurile sunt ceva mai mari, Romsilva anunță că vinde brazii la prețuri ce pleacă de la 15 lei.

„Romsilva oferă spre vânzare pentru sezonul Sărbătorilor de iarnă din acest an aproape 31.000 de pomi de Crăciun, iar preţurile sunt aceleaşi ca şi în anii trecuţi. Acestea pleacă de la 15 lei, inclusiv TVA, la specia molid, cu dimensiunea de 0,7 şi un metru.

Cei care ajung la înălţimea de 3 metri sunt la 25 de lei, în timp ce pentru specia brad preţul este între 25 şi 35 de lei. Preţurile acestea sunt valabile aici, la locul de recoltare, iar dacă sunt transportaţi în pieţe sau în alte locaţii se adaugă costurile de transport, manipulare şi depozitare.

Posibilităţile de recoltare din acest an au fost cam aceleaşi ca şi în anii precedenţi. Anul trecut am avut posibilitatea să recoltăm 34.000 de pomi de Crăciun şi am vândut efectiv în jur de 30.000 de brazi”, a precizat reprezentantul Romsilva, conform Adevărul.ro.

Așadar, deși prețurile sunt mai mari, avem toate șansele să avem Bradul de Crăciun în casă anul acesta, având în vedere prețurile oferite de Romsilva.