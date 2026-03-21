Sondaj Avangarde: AUR, pe primul loc, dar se află în scădere. Cum se situează celelalte partide aflate la guvernare în acest moment

Sondaj Avangarde: AUR, pe primul loc, dar se află în scădere. Cum se situează celelalte partide aflate la guvernare

AUR, partidul condus de George Simion, conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, dar pierde teren față de alte sondaje publicate la începutul acestui an. Partidele aflate la guvernare, luate împreună, au un ușor avantaj.

Sondajul a fost făcut în perioada 10-17 martie 2026. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multi-stratificat fiind de 1.000 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%, potrivit HotNews.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota pentru AUR. Într-un sondaj precedent INSCOP din 9 martie AUR era cotat la 38%. În ianuarie, un alt sondaj INSCOP dădea AUR la aproape 41%.

Partidul este urmat de PSD, care este creditat cu 22% din voturi. PNL este pe locul 3, cu 14% din voturi, iar USR – 11%. UDMR este chiar la pragul de intrare în parlament, cu 5%.

Împreună, PSD, PNL și USR au 47%, iar alături de UDMR au 52%, mai notează sursa citată.

În ceea ce privește aprecierea față de Guvernul condus de Ilie Bolojan, 43% dintre respondenți se declară „total nemulțumiți”, iar 37% spun că sunt „mai degrabă nemulțumiți”.

Dintre cei chestionați în sondaj, 48% susțin că sunt mai degrabă dezamăgiți „de modul în care gestionează actualul Guvern țara”. Doar 14% se declară mai degrabă mulțumiți.

Cât privește direct premierul Ilie Bolojan, 49% se declară „deloc mulțumiți” față de activitatea sa și 24% „mai degrabă nemulțumit”. Doar 20% dintre respondenți spun că sunt mulțumiți de activitatea prim-ministrului.

79% dintre cei chestionați consideră că țara se îndreaptă în direcția greșită.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI