Sondaj Avangarde: AUR, pe primul loc, dar se află în scădere. Cum se situează celelalte partide aflate la guvernare în acest moment

AUR, partidul condus de George Simion, conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde, dar pierde teren față de alte sondaje publicate la începutul acestui an. Partidele aflate la guvernare, luate împreună, au un ușor avantaj.

Partidul condus de George Simion se află pe prima poziție în intenția de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde. Totuși, se află în scădere față de alte sondaje publicate în anul 2026. 

Celelalte partide care se află la guvernare, adunându-și procentele, ar avea un ușor avantaj față de AUR.

Sondajul a fost făcut în perioada 10-17 martie 2026. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multi-stratificat fiind de 1.000 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%, potrivit HotNews.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota pentru AUR. Într-un sondaj precedent INSCOP din 9 martie AUR era cotat la 38%. În ianuarie, un alt sondaj INSCOP dădea AUR la aproape 41%.

Partidul este urmat de PSD, care este creditat cu 22% din voturi. PNL este pe locul 3, cu 14% din voturi, iar USR – 11%. UDMR este chiar la pragul de intrare în parlament, cu 5%.

Împreună, PSD, PNL și USR au 47%, iar alături de UDMR au 52%, mai notează sursa citată.

În ceea ce privește aprecierea față de Guvernul condus de Ilie Bolojan, 43% dintre respondenți se declară „total nemulțumiți”, iar 37% spun că sunt „mai degrabă nemulțumiți”.

Dintre cei chestionați în sondaj, 48% susțin că sunt mai degrabă dezamăgiți „de modul în care gestionează actualul Guvern țara”. Doar 14% se declară mai degrabă mulțumiți.

Cât privește direct premierul Ilie Bolojan, 49% se declară „deloc mulțumiți” față de activitatea sa și 24% „mai degrabă nemulțumit”. Doar 20% dintre respondenți spun că sunt mulțumiți de activitatea prim-ministrului.

79% dintre cei chestionați consideră că țara se îndreaptă în direcția greșită.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii

Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii Carburanții s-au scumpit din nou în noaptea trecută, pentru a cincea zi la rând. Benzina standard a depășit pragul de 9 lei/l în aproape toate stațiile din Capitală, cu excepția celor Socar, în timp ce […]

FOTO | Trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V" într-un poligon din Transilvania: „Au fost perfecționate abilitățile de operare a sistemelor de armament"

Trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V" într-un poligon din Transilvania Militarii Batalionului 812 Infanterie „Bistrița" au executat trageri reale cu transportoarele blindate „Piranha V", în poligonul din Cârțișoara, județul Sibiu. Activitatea a avut ca scop perfecționarea abilităților de operare a sistemelor de armament, îmbunătățirea coordonării între membrii echipajelor și menținerea unui nivel ridicat de […]

Cum va fi VREMEA în România până în 20 aprilie 2026: Temperaturi specifice perioadei. Prognoza ANM pe 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 20 aprilie 2026: Temperaturi specifice perioadei. Prognoza ANM pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteotologie (ANM) a prezentat, vineri, 20 martie 2026, prognoza meto pe 4 săpătămâni. Meteorologii estimează că, în prima parte a lunii aprilie, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice acestei perioade din […]

