UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un autoturism și o ambulanță de transport s-au ciocnit pe strada Livezii

ACCIDENT în Alba Iulia: Un autoturism și o ambulanță de transport s-au ciocnit pe strada Livezii

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11.40, în Alba Iulia. Un autoturism și o ambulanță de transport s-au ciocnit pe strada Livezii.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în Alba Iulia, pe strada Livezii.

Este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si o ambulanță de transport privată.

Nu sunt persoane încarcerate

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI