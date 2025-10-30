Șomajul a crescut din ce în ce mai mult în rândul tinerilor în 2025! Raportul Institutului Național de Statistică

În România rata șomajului a ajuns la 5,9% în luna septembrie, o valoare aproape egală cu cea înregistrată în luna precedentă a anului 2025, potrivit Institutului Național de Statistică.

Conform datelor statistice, rata șomajului în rândul bărbaților a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât în cazul femeilor, atingând 6,1% față de 5,6%.

Numărul total al șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, a fost de aproximativ 482.500 de persoane, o ușoară creștere atât față de luna anterioară (481.000 de șomeri), cât și comparativ cu aceeași lună din 2024, când erau înregistrați 465.800 de șomeri.

Institutul Național de Statistică subliniază, de asemenea, nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, care a atins 23,5% în trimestrul aprilie, iunie 2025.

„Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (30,35%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 33,72% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,70%”, se arată într-un comunicat al ANOFM.

