Rămâi conectat

Actualitate

Lege istorică depusă în Parlamentul României: Inițiativa pentru combaterea femicidului va spori protecția femeilor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Lege istorică, depusă în Parlament: Combaterea femicidului, o măsură pentru siguranța femeilor

Astăzi a fost depusă în Parlament o inițiativă legislativă cu caracter istoric: legea pentru prevenirea și combaterea femicidului, un proiect care marchează o schimbare majoră în modul în care statul român abordează violența împotriva femeilor. Inițiativa este transpartinică, fiind semnată de peste 250 de parlamentari din actuala coaliție de guvernare și inițiată de Organizația Femeilor Social-Democrate (OFSD).

Citește și: Bărbatul din Mureș bănuit că și-a omorât și apoi incendiat iubita căutat acum în Arad: Operațiunile de căutare au fost intensificate

Proiectul introduce pentru prima dată în legislația românească definirea clară a femicidului – uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie – și stabilește circumstanțe agravante pentru omorurile comise pe criterii de gen. De asemenea, prevede majorarea pedepselor pentru infracțiunile care pot preceda un femicid, precum violența domestică, lovirile, hărțuirea sau amenințarea, și impune ca acțiunea penală să fie pornită din oficiu în cazurile de violență de gen, pentru a proteja victimele de presiuni.

Inițiativa mai prevede măsuri de ocrotire pentru copiii și persoanele dependente ale victimelor, extinderea protecției asupra foștilor membri de familie, precum și colectarea și publicarea datelor privind femicidele și violența domestică, pentru o evaluare corectă a fenomenului. Totodată, legea propune includerea în programa școlară a unor teme privind egalitatea de gen, respectul reciproc și prevenirea violenței în familie.

Potrivit inițiatorilor, proiectul a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru transpartinic, format din parlamentare, experte și reprezentante ale societății civile. Acesta reprezintă inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului României de după 1989.

„Femicidul nu este o problemă a femeilor, ci a societății. România are nevoie de o lege care să prevină, dar și să sancționeze dur aceste crime”, a declarat Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei pentru constituționalitate din Senat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Plăți pentru fermieri 2025 | A început autorizarea plății avansului pentru fermele de peste 10 hectare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

29 octombrie 2025

De

Plăți pentru fermierii mari în 2025: Avansul APIA ajunge acum și la exploatațiile de peste 10 hectare Începând cu 28 octombrie 2025, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ar fi început autorizarea plăților pentru avansul subvențiilor agricole și către fermierii care dețin exploatații de peste 10 hectare. Până acum, această primă tranșă a […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Sindicaliștii din Alba protestează în fața Guvernului. Mii de participanți cer Guvernului Bolojan să oprească măsurile care afectează oamenii cinstiți

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

29 octombrie 2025

De

FOTO | Sindicaliștii din Alba protestează în fața Guvernului. Mii de participanți cer Guvernului Bolojan să oprească măsurile care afectează oamenii cinstiți Câteva mii de sindicalişti s-au adunat miercuri, 29 octombrie 2025, în faţa Guvernului României pentru a protesta împotriva „problemelor sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii. Sindicatul Județean SANITAS Alba se […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Cedare a terasamentului pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervenție în regim de urgență a drumarilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 octombrie 2025

De

Cedare a terasamentului pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervenție în regim de urgență a drumarilor DRDP Cluj intervine în regim de urgență în zona km 66 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, județul Cluj, unde s-a constatat o cedare a terasamentului, fapt semnalat în premieră de ziarulunirea.ro luni, 27 octombrie 2025.  Citește și: VIDEO | Atenție, șoferi! O […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Lege istorică depusă în Parlamentul României: Inițiativa pentru combaterea femicidului va spori protecția femeilor

Lege istorică, depusă în Parlament: Combaterea femicidului, o măsură pentru siguranța femeilor Astăzi a fost depusă în Parlament o inițiativă...
Actualitateacum 3 ore

Plăți pentru fermieri 2025 | A început autorizarea plății avansului pentru fermele de peste 10 hectare

Plăți pentru fermierii mari în 2025: Avansul APIA ajunge acum și la exploatațiile de peste 10 hectare Începând cu 28...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 23 de ore

VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”

Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
Ştirea zileiacum o zi

VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”

Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

FOTO | ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicată. Intervin pompierii

ACCIDENT între Șard și Bucerdea Vinoasă: O singură mașină implicat. Intervin pompierii Un accident rutier a avut loc între localitatea...
Curier Județeanacum o oră

UPDATE FOTO | ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, rănită grav, extrasă de pompieri din autoturism. Două mașini, implicate

ACCIDENT GRAV pe raza orașului Câmpeni: O persoană, posibil încarcerată. Două mașini, implicate Un accident rutier grav, în care o...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 10 ore

FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral

29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
Opinii - Comentariiacum 12 ore

29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999

29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea