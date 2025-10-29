Lege istorică depusă în Parlamentul României: Inițiativa pentru combaterea femicidului va spori protecția femeilor
Astăzi a fost depusă în Parlament o inițiativă legislativă cu caracter istoric: legea pentru prevenirea și combaterea femicidului, un proiect care marchează o schimbare majoră în modul în care statul român abordează violența împotriva femeilor. Inițiativa este transpartinică, fiind semnată de peste 250 de parlamentari din actuala coaliție de guvernare și inițiată de Organizația Femeilor Social-Democrate (OFSD).
Proiectul introduce pentru prima dată în legislația românească definirea clară a femicidului – uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie – și stabilește circumstanțe agravante pentru omorurile comise pe criterii de gen. De asemenea, prevede majorarea pedepselor pentru infracțiunile care pot preceda un femicid, precum violența domestică, lovirile, hărțuirea sau amenințarea, și impune ca acțiunea penală să fie pornită din oficiu în cazurile de violență de gen, pentru a proteja victimele de presiuni.
Inițiativa mai prevede măsuri de ocrotire pentru copiii și persoanele dependente ale victimelor, extinderea protecției asupra foștilor membri de familie, precum și colectarea și publicarea datelor privind femicidele și violența domestică, pentru o evaluare corectă a fenomenului. Totodată, legea propune includerea în programa școlară a unor teme privind egalitatea de gen, respectul reciproc și prevenirea violenței în familie.
Potrivit inițiatorilor, proiectul a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru transpartinic, format din parlamentare, experte și reprezentante ale societății civile. Acesta reprezintă inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului României de după 1989.
„Femicidul nu este o problemă a femeilor, ci a societății. România are nevoie de o lege care să prevină, dar și să sancționeze dur aceste crime”, a declarat Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei pentru constituționalitate din Senat.
