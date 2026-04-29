Șoferiță de 26 de ani, din Sebeș, cercetată de polițiști: A fost prinsă la volan cu permisul suspendat

O șoferiță de 26 de ani, din Sebeș, este cercetată de polițiști după ce a fost prinsă la volan cu permisul suspendat.

Potrivit IPJ Allba, la data de 28 aprilie 2026, în jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Dorin Pavel din municipiu, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Sebeș.

Din verificări a reieșit că aceasta are dreptul de a conduce suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

