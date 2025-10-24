Șoferii riscă o amendă de 4.000 de lei dacă nu opresc alarma mașinii. Cât timp poate suna sirena conform legii din România

Alarma auto este un sistem de siguranță necesar, însă adesea devine una dintre cele mai frecvente surse de disconfort urban. De la zgomote ascuțite în toiul nopții, până la declanșări false provocate de vânt sau trepidații, aceste dispozitive pot crea neplăceri nu doar vecinilor, ci și proprietarilor înșiși.

În România, legea stabilește clar cât timp are voie să sune o alarmă auto, iar depășirea acestei limite poate fi sancționată cu amenzi de până la 4.050 de lei.

Cazurile în care sirenele rămân active minute în șir fără intervenția proprietarului nu sunt deloc rare. Poliția Rutieră atrage atenția că montarea sau folosirea unui sistem antifurt sonor care funcționează peste durata maximă admisă reprezintă o contravenție gravă. Așadar, chiar dacă intenția este de a proteja mașina, lipsa unei reacții rapide poate aduce sancțiuni costisitoare.

Ce spune legea despre durata și intensitatea alarmei auto

Articolul 102, alineatul (33) din Codul Rutier precizează clar:

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege.”

Cu alte cuvinte, alarma nu are voie să sune mai mult de 59 de secunde fără întrerupere, indiferent de motivul declanșării. Amenzile pot varia între 1.822,5 lei și 4.050 lei, în funcție de circumstanțe și nivelul de zgomot înregistrat.

În 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, astfel că depășirea limitei legale poate costa cât un sistem profesional de alarmare.

În privința intensității sonore, legislația face trimitere la normele de protecție împotriva poluării fonice stabilite de Ministerul Sănătății. Acestea prevăd că în interiorul locuințelor nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 35 dB ziua și 25 dB noaptea, valori reduse cu 10 dB în timpul nopții.

În practică, însă, astfel de măsurători sunt dificil de realizat, fiind necesară prezența unei echipe specializate în momentul declanșării.

Cum poți evita amenda dacă ai o alarmă auto

Majoritatea alarmelor moderne permit reglarea sensibilității, duratei și volumului sonor. Pentru a evita sancțiunile, este recomandat să setezi sistemul astfel încât să se oprească automat după 20–30 de secunde, chiar și dacă se declanșează de mai multe ori.

Verifică periodic funcționarea telecomenzii și a senzorilor. Multe alarme aftermarket reacționează exagerat la vibrații minore, precum trecerea unui camion sau o ploaie puternică. Dacă sistemul este prea sensibil, ajustează pragul de declanșare sau montează senzori noi.

În cazul alarmelor vechi ori montate necorespunzător, este indicat să le înlocuiești cu modele compatibile cu sistemul electronic al mașinii.

Unele sisteme moderne se pot conecta la aplicații mobile, oferind notificări directe pe telefon și posibilitatea de a dezactiva sirena de la distanță – o soluție practică și elegantă.

Ce nu spune legea, dar trebuie să știi

Deși durata maximă a semnalului este clar stabilită, legislația nu precizează câte declanșări consecutive sunt permise și nici intervalul minim dintre acestea. Totuși, dacă alarma se declanșează repetat și provoacă disconfort public, autoritățile pot interveni.

Chiar și dacă fiecare „rundă” de sirenă durează sub un minut, declanșările frecvente pot fi încadrate la tulburarea liniștii publice, sancționată prin Legea 61/1991. În asemenea cazuri, amenzile pot depăși 3.000 de lei, iar polițiștii locali pot dispune chiar ridicarea vehiculului dacă proprietarul nu este prezent.

Dacă alarma mașinii tale se declanșează singură și sună mai mult de un minut, trebuie oprită imediat. În caz contrar, riști nu doar o amendă de peste 4.000 de lei, ci și nemulțumirea vecinilor. Respectarea legii și verificarea periodică a sistemului de alarmă te pot scuti de neplăceri și costuri inutile.

