Șoferii din România, peste 3.500 de infracțiuni comise în minivacanța de Crăciun. Polițiștii au dat amenzi de aproape 10 milioane de lei

La nu mai puțin de 13.162 de evenimente au intervenit polițiștii de Crăciun, perioada în care au fost sesizate peste 3.500 de infracțiuni și au oferit amenzi de aproape 10 milioane de lei.

,,Au fost sesizate peste 3.500 de infracțiuni, dintre care 1.562 contra persoanei, 872 contra patrimoniului și 531 de infracțiuni la regimul siguranței rutiere”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), transmis luni AGERPRES.

Polițiștii au aplicat 22.741 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 9.372.566 de lei.

De asemenea, polițiștii au surprins în flagrant 585 de persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni și au identificat 67 de persoane urmărite, dintre care 63 la nivel național și patru la nivel internațional.

Totodată, ca măsuri complementare, au fost suspendate 1.553 de permise de conducere și au fost retrase 1.131 de certificate de înmatriculare.

Pe parcursul acestei perioade, polițiștii rutieri au acționat zilnic pe drumurile naționale pentru asigurarea fluenței traficului și prevenirea producerii unor accidente rutiere grave. Monitorizarea s-a concentrat în special pe traseele dinspre stațiunile turistice către Capitală și alte zone urbane aglomerate, pe autostrăzile A1 și A3, precum și pe drumurile care duc către punctele de trecere a frontierei.

