Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul...

Cele mai recente date arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară în accidente comparativ cu cei care conduc autoturisme pe benzină.

Potrivit datelor Departamentului pentru Transport, citate de The Mail on Sunday, anul trecut 122 de persoane și-au pierdut viața în accidente implicând mașini hibride, comparativ cu 777 de decese înregistrate în cazul vehiculelor pe benzină. Cu toate acestea, având în vedere că pe drumurile din Marea Britanie circulă de aproape 20 de ori mai puține hibride, statisticile arată că riscul de accident fatal este de aproximativ trei ori mai mare în cazul acestora.

Specialiștii explică acest nivel ridicat de risc prin combinația complexă dintre motorul pe benzină, baterii și sistemul electric, care poate face vehiculele mai dificil de controlat și mai vulnerabile la incendii. „A sosit momentul să existe o structură dedicată care să se ocupe de riscurile legate de siguranța rutieră”, a declarat Steve Gooding, directorul RAC Foundation, organizație de cercetare în domeniul transporturilor, citat de Daily Mail, conform Adevărul.

Bateriile mașinilor hibride pot fi, de asemenea, o cauză a pericolului. Căldura extremă a motorului le poate deteriora, sporind riscul de incendiu. Curentul electric puternic care trece prin vehicul crește, de asemenea, riscurile pentru pasageri în caz de accident. Salvatorii au nevoie de echipamente speciale și instruire, având în vedere natura diferită a incendiilor hibride și posibilitatea eliberării de gaze toxice.

Unii experți atrag atenția și asupra numărului mare de kilometri parcurși de aceste mașini, mulți taximetriști alegând hibride datorită eficienței lor de consum. Totuși, pe măsură ce bateriile se uzează, riscurile cresc odată cu vechimea vehiculului.

Datele arată că mașinile diesel sunt ușor mai sigure, iar vehiculele complet electrice (EV) sunt cele mai sigure, provocând doar 23 de decese anul trecut, în condițiile în care aproape 2 milioane de astfel de vehicule circulă pe drumurile britanice.

„Hibridele plug-in sunt adesea vehicule mai grele și mai complexe, deoarece funcționează atât pe motor termic, cât și pe baterie”, a explicat Nicholas Lyes, de la organizația pentru siguranța rutieră IAM RoadSmart. Ele au două surse de energie, două sisteme de răcire și un sistem electronic complicat, ceea ce poate genera „scenarii complexe de incendiu”, greu de stins pentru pompieri.

Un studiu realizat de asiguratorul Tusker, care gestionează flote de mașini de companie, a arătat că hibridele au un risc aproape de trei ori mai mare să ia foc comparativ cu alte vehicule. Din flota de 30.000 de mașini, au fost înregistrate 3.475 de incendii la 100.000 de hibride.

