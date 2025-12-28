Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul
Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul
Cele mai recente date arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară în accidente comparativ cu cei care conduc autoturisme pe benzină.
Potrivit datelor Departamentului pentru Transport, citate de The Mail on Sunday, anul trecut 122 de persoane și-au pierdut viața în accidente implicând mașini hibride, comparativ cu 777 de decese înregistrate în cazul vehiculelor pe benzină. Cu toate acestea, având în vedere că pe drumurile din Marea Britanie circulă de aproape 20 de ori mai puține hibride, statisticile arată că riscul de accident fatal este de aproximativ trei ori mai mare în cazul acestora.
Specialiștii explică acest nivel ridicat de risc prin combinația complexă dintre motorul pe benzină, baterii și sistemul electric, care poate face vehiculele mai dificil de controlat și mai vulnerabile la incendii. „A sosit momentul să existe o structură dedicată care să se ocupe de riscurile legate de siguranța rutieră”, a declarat Steve Gooding, directorul RAC Foundation, organizație de cercetare în domeniul transporturilor, citat de Daily Mail, conform Adevărul.
Bateriile mașinilor hibride pot fi, de asemenea, o cauză a pericolului. Căldura extremă a motorului le poate deteriora, sporind riscul de incendiu. Curentul electric puternic care trece prin vehicul crește, de asemenea, riscurile pentru pasageri în caz de accident. Salvatorii au nevoie de echipamente speciale și instruire, având în vedere natura diferită a incendiilor hibride și posibilitatea eliberării de gaze toxice.
Unii experți atrag atenția și asupra numărului mare de kilometri parcurși de aceste mașini, mulți taximetriști alegând hibride datorită eficienței lor de consum. Totuși, pe măsură ce bateriile se uzează, riscurile cresc odată cu vechimea vehiculului.
Datele arată că mașinile diesel sunt ușor mai sigure, iar vehiculele complet electrice (EV) sunt cele mai sigure, provocând doar 23 de decese anul trecut, în condițiile în care aproape 2 milioane de astfel de vehicule circulă pe drumurile britanice.
„Hibridele plug-in sunt adesea vehicule mai grele și mai complexe, deoarece funcționează atât pe motor termic, cât și pe baterie”, a explicat Nicholas Lyes, de la organizația pentru siguranța rutieră IAM RoadSmart. Ele au două surse de energie, două sisteme de răcire și un sistem electronic complicat, ceea ce poate genera „scenarii complexe de incendiu”, greu de stins pentru pompieri.
Un studiu realizat de asiguratorul Tusker, care gestionează flote de mașini de companie, a arătat că hibridele au un risc aproape de trei ori mai mare să ia foc comparativ cu alte vehicule. Din flota de 30.000 de mașini, au fost înregistrate 3.475 de incendii la 100.000 de hibride.
FOTO: Rol ilustrativ.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință
CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință Judecătorii Curții Constituționale au amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine ar urma să aibă loc o nouă ședință privind această temă. Judecătorii Curții Constituționale s-au întrunit astăzi, duminică, 28 decembrie, pentru a stabili dacă legea care […]
Cum va fi vremea de Revelion 2025-2026. Prognoza METEO anunță un ger năprasnic după Anul Nou din cauza unui anticiclon care lovește România
Cum va fi vremea de Revelion 2025-2026. Prognoza METEO anunță un ger năprasnic după Anul Nou din cauza unui anticiclon care lovește România Meteorologii ANM au publicat o prognoză specială pentru finalul anului, valabilă inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon format în zona Groenlandei va ajunge deasupra României, aducând cu el un val de […]
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre
Economistul Radu Georgescu: Creșterea taxelor a fost justificată printr-o poveste care nu se regăsește în cifre Economistul Radu Georgescu pune sub semnul întrebării justificările oficiale ale Guvernului privind valul de taxe și impozite introduse în România începând cu august 2025, susținând că datele financiare reale spun o cu totul altă poveste. Citește și: Austeritate pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul
Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul...
CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință
CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință Judecătorii Curții Constituționale au amânat,...
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și...
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanul unui ATV
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanului...
Politică Administrație
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ...
VIDEO | Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență
Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență Lucrările de reabilitare a centurii ocolitoare...
Opinii Comentarii
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...