Șoferii care vorbesc la telefon în timp ce conduc riscă amenzi usturătoare. Există cazuri în care permisul auto poate să fie suspendat

Șoferii care vorbesc la telefon în timp ce conduc ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 1.620 de lei. În cazul în care participantul la trafic produce o contravenție, el riscă suspendarea carnetului pentru o perioadă de 30 de zile.
Conform Articolului 101 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii unui vehicul aflat în mișcare constituie contravenție și se sancționează cu amenda din clasa a III-a, adică între 6 și 8 puncte-amendă (între 1.215 lei și 1.620 lei). Singura excepție o reprezintă folosirea unui dispozitiv de tip hands-free.
De asemenea, legea prevede că folosirea telefonului mobil de către conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și de către vatmanii de tramvai, în timpul deplasării, atunci când aceasta are loc simultan cu încălcarea unei alte reguli de circulație, reprezintă o contravenție sancționată cu amenda din clasa a II-a (4–5 puncte-amendă, adică între 810 și 1.012,5 lei). În acest caz se aplică și sancțiunea complementară a suspendării permisului pentru 30 de zile, cu excepția situației în care telefonul este folosit printr-un sistem hands free, potrivit Digi24.
- Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lăsa liber tramvaiul la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;
- Nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, întro intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri;
- Nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid;
- Depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată; Nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
