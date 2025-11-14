Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege. PROIECT

Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege

Clasele din România, în care sunt înscriși elevi cu cerințe educaționale speciale orientați pentru învățământul de masă, se constituie de regulă cu maximum 3 elevi cu CES/clasă în anul școlar 2026-2027, conform proiectului de metodologie privind fundamentarea cifrei de școlarizare, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

Prevederea legată de numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale dintr-o clasă a fost introdusă pentru prima data în metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025.

Clasele în care sunt înscriși preșcolari/elevi cu CES orientați pentru învățământul de masă se constituie de regulă cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale/clasă, conform proiectului de metodologie.

Prevederile din legea învățământului preuniversitar, art.23, referitoare la elevii cu CES

(8) „Integrarea școlară individuală a copiilor/elevilor cu CES în grupe/clase din învățământul de masă se realizează, de regulă, la începutul anului școlar, dar poate fi făcută și pe parcursul anului școlar, în condiții justificate de identificare a CES pe parcursul desfășurării procesului instructiv-educativ de către specialiștii abilitați în acest sens.

Grupele/Clasele în care sunt înscriși preșcolari/elevi cu CES orientați pentru învățământul de masă pot funcționa cu efective minime, sub limita prevăzută la alin. (1), la solicitarea consiliului de administrație al unității de învățământ, cu aprobarea DJIP/DMBIP.

(9) Pentru fiecare copil/elev cu CES integrat în învățământul de masă, efectivele maxime ale grupelor/claselor se diminuează cu 3 antepreșcolari/preșcolari/elevi.”

Astfel, avem 3 elevi cu CES într-o clasă, iar pentru fiecare elev cu CES numărul maxim de elevi din clasă se diminuează cu 3 elevi, conform legii și proiectului de metodologie.

Inspectoratele școlare stabilesc numărului de locuri, repartizat pe unități pentru candidații cu cerințe educaționale speciale, se precizează în proiect.

Amintim că numărul de elevi dintr-o clasă a crescut, în medie, cu doi elevi din anul școlar 2025-2026, potrivit legii 141/2025, legea Bolojan, care a modificat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

În același timp, inspectoratele școlare vor putea aproba, în situații excepționale, depășiri sau diminuări ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă, cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim și, respectiv, cu cel mult 4 beneficiari peste efectivul maxim, fără avizul ministerului Educației, conform Ordinului nr. 6.055, care a modificat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ROFUIP 2024.

„Degeaba ducem copiii cu CES în școlile de masă, dacă profesorul nu are resurse”, a declarat Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, pe 5 noiembrie.

„Este important când vom gândi bugetul pe anul viitor să luăm în calcul ceea ce eu spuneam că ar fi trebuit să facem de mai mulți ani, să punem la dispoziție bani pentru a angaja profesori de sprijin, pentru angaja ajutorul de care are nevoie profesorul la clasă”, a spus Daniel David.

Secțiune Știri sub articolul principal

