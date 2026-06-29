Șoferi din Alba și Hunedoara, cu dosare penale. Au fost prinși de polițiști la volan în weekend băuți sau fără permise de conducere
Șoferi din Alba și Hunedoara, cu dosare penale. Au fost prinși de polițiști la volan în weekend băuți sau fără permise de conducere
Trei șoferi din Alba și unul din Hunedoara s-au ales cu dosare penale duminică, după ce au fost prinși de polițiști fără permise de conducere la volan sau băuți.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28 iunie 2026, în jurul orei 20.06, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DJ 107 E, pe raza localității Lopadea Nouă, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Hopârta, județul Alba.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Tot la data de 28 iunie 2026, în jurul orei 09.50, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Săsciori, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Turdaș, județul Hunedoara.
Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.
Duminică, 28 iunie 2026, în jurul orei 21.00, polițiștii din orașul Teiuș au oprit, pentru control, pe raza localității Căpud, un moped condus de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din orașul Teiuș.
Din verificări a reieșit că mopedul nu este înregistrat în circulație.
Polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
În aceeași zi de 28 iunie 2026, în jurul orei 20.50, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Nicolae Iorga din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Ocna Mureș.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,05 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 22-26 iunie 2026: 2 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 22-26 iunie 2026: 2 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli În perioada 22 – 26 iunie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 89.000 de lei și au acordat 28 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin […]
FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile școlii direct în linia întâi”
Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile școlii direct în linia întâi” Patru absolvenți ai școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor de la ISU Alba, potrivit unui mesaj transmis de ISU Alba, astăzi, 29 […]
Învățământul liceal tehnologic dual la fabricile Mercedes-Benz Star Transmission și Star Assembly: Locul în care pasiunea pentru tehnică devine o carieră de viitor
Învățământul liceal tehnologic dual la fabricile Mercedes-Benz Star Transmission și Star Assembly: Locul în care pasiunea pentru tehnică devine o carieră de viitor O carieră nu începe întotdeauna după școală. Uneori, începe chiar din timpul ei. Învățământul preuniversitar tehnologic dual le oferă elevilor oportunitatea de a îmbina studiul teoretic cu experiența practică încă din primii ani de pregătire. Mai mult decât o formă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei
Bacalaureat 2026 | Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată iniţial marţi, amânată pentru miercuri din cauza caniculei Proba...
Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS
Peste 5 milioane de români, în risc de sărăcie sau excluziune socială, în 2025: Ultimele date publicate de INS Anul...
Știrea Zilei
Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP
Bombă! S-a suspendat executarea silită împotriva Primăriei Alba Iulia, începută la cererea STP Veste bombă, luni, 29 iunie 2026: S-a...
UPDATE | Tragedie la Bucerdea Grânoasă: Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața după ce și-a prins mână într-o balotieră
Accident grav în Bucerdea Grânoasă: Persoană inconștiență după ce și-ar fi prins unul dintre membrele superioare la o balotieră Un...
Curier Județean
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 22-26 iunie 2026: 2 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 22-26 iunie 2026: 2 persoane depistate fără forme...
FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile școlii direct în linia întâi”
Forțe proaspete la ISU Alba: Patru absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ. ,,De la băncile...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...