Curier Județean

Șoferi din Alba și Hunedoara, cu dosare penale. Au fost prinși de polițiști la volan în weekend băuți sau fără permise de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Șoferi din Alba și Hunedoara, cu dosare penale. Au fost prinși de polițiști la volan în weekend băuți sau fără permise de conducere

Trei șoferi din Alba și unul din Hunedoara s-au ales cu dosare penale duminică, după ce au fost prinși de polițiști fără permise de conducere la volan sau băuți.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 28 iunie 2026, în jurul orei 20.06, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DJ 107 E, pe raza localității Lopadea Nouă, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Hopârta, județul Alba.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,56 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Tot la data de 28 iunie 2026, în jurul orei 09.50, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Săsciori, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Turdaș, județul Hunedoara.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

Duminică, 28 iunie 2026, în jurul orei 21.00, polițiștii din orașul Teiuș au oprit, pentru control, pe raza localității Căpud, un moped condus de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din orașul Teiuș.

Din verificări a reieșit că mopedul nu este înregistrat în circulație.

Polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În aceeași zi de 28 iunie 2026, în jurul orei 20.50, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Nicolae Iorga din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Ocna Mureș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,05 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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