Șofer din Săliștea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate

Un șofer din Săliștea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 iulie 2026, în jurul orei 14.20, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Primăverii din localitatea Săliștea-Deal, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Săliștea.

Din verificări a reieșit că autoturismul condus de bărbatul, în vârstă de 27 de ani, nu este înmatriculat în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

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