FOTO | Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești, executate în proporție de 89,2%
Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești, executate în proporție de 89,2%
Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Mihoiești, în valoare de 14.691.897 lei (fără TVA), face parte din contractul AB3 – CL 7 „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești”, în valoare totală de 46.147.454,02 lei (fără TVA), proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020 și din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).
Pusă în funcțiune în anul 1985, stația de tratare supusă reabilitării deservește, prin intermediul rezervorului de înmagazinare de la Muncel și rețelele de distribuție aferente, orașul Câmpeni și unele dintre localitățile componente ale comunelor Sohodol, Bistra și Lupșa.
Lucrările prevăzute în proiect urmăresc îmbunătățirea calității apei; asigurarea debitelor de apă necesare populației și industriei din zonă, la o calitate și o siguranță de exploatare corespunzătoare; creșterea capacității echipamentelor stațiilor, prin modernizarea sau înlocuirea acestora; scăderea consumului de energie, reducerea riscului unei poluări semnificative apărute în urma unei eventuale defecțiuni la stația de tratare și, nu în ultimul rând, eficientizarea stației de tratare a apei.
În cadrul proiectului, vor fi realizate și puse în funcțiune două linii de tratare independente, fiecare fiind echipată cu propriile instrumente de măsură și reglaj debit, pentru a evita încărcările diferențiate între linii.
La o funcționare normală, cu ambele linii operaționale, capacitatea de tratare a noii stații reabilitate este de aproximativ 250 mc/oră (cam 6.000 mc/zi) sau circa 70 litri/secundă.
În cazul funcționării pe o singură linie (dacă cealaltă ar fi în revizie), capacitatea de tratare a apei brute colectate din lacul de acumulare de la Mihoiești se va reduce la circa 70% din capacitatea normală, valorile apropiindu-se de 175 mc/oră (cam 4.200 mc/zi) sau aproape 50 litri/secundă. Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești sunt executate în proporție de 89,2%.
„Prin această investiție, de aproape 14,7 milioane de lei, fără TVA, asigurăm debitele de apă necesare populației și consumatorilor industriali din zonă și îmbunătățim calitatea apei potabile furnizate beneficiarilor deserviți de Stația de Tratare a Apei Mihoiești”, a declarat Cornel Ștefan Bardan, director general al SC Apa CTTA SA Alba.
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