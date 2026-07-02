DSVSA Alba: Comercializarea laptelui și a produselor lactate este suspendată în piața volantă din Alba Iulia până la 1 septembrie 2026. Motivul, temperaturile ridicate și canicula

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba informează producătorii și consumatorii că, începând de joi, 2 iulie 2026, și până la 1 septembrie, este suspendată comercializarea laptelui și a produselor lactate în Piața Volantă „Transilvania” din municipiul Alba Iulia, situată în parcarea din fața stadionului, pe Calea Moților. Măsura a fost comunicată Primăriei Municipiului Alba Iulia și administratorului pieței.

Decizia a fost luată având în vedere temperaturile ridicate specifice perioadei caniculare, care pot compromite siguranța alimentelor de origine animală dacă acestea nu sunt păstrate și comercializate în condiții corespunzătoare de refrigerare.

Laptele și produsele lactate pot fi comercializate exclusiv în spații autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, unde sunt asigurate condițiile necesare de depozitare și expunere în vitrine frigorifice, cu respectarea lanțului frigorific.

Totodată, DSVSA Alba reamintește că în piața volantă este interzisă și comercializarea produselor alimentare a căror origine nu poate fi dovedită, a produselor din carne preparate în afara circuitului autorizat, a păsărilor sacrificate, a băuturilor alcoolice și a ciupercilor culese din flora spontană. În piață rămâne permisă vânzarea legumelor, fructelor și a altor produse vegetale provenite din producția primară.

Administratorul pieței are obligația de a informa producătorii cu privire la aceste măsuri și de a asigura respectarea lor. Nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării sanitar-veterinare a pieței poate atrage sancțiuni contravenționale și chiar suspendarea activității de comercializare.

DSVSA Alba recomandă consumatorilor să achiziționeze lapte și produse lactate doar din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, unde sunt garantate condițiile de păstrare și comercializare, contribuind astfel la prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică.

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