Șofer din Lancrăm, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ”MORT DE BEAT” la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 1,18 mg/l
Un șofer din Lancrăm a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ”MORT DE BEAT” la volan. Bărbatul a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,18 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2025, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, pe raza localității Lancrăm din Sebeș, un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din localitate.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
