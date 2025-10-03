Șofer din Alba, la un pas de tragedie pe DN1. Mașina a derapat pe carosabilul ud, iar pasagerul său a ajuns la spital

Accident pe DN1, la Apoldu de Sus. Mașina a ieșit de pe șosea, pasager rănit și dus la spital

Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe DN1, în zona localității Apoldu de Sus, după ce un șofer de 34 de ani din județul Alba a pierdut controlul autoturismului pe carosabilul umed. În urma evenimentului, pasagerul din mașină, tot un bărbat de 34 de ani, a fost rănit și transportat la spital.

În această dimineață, polițiștii rutieri au fost sesizați, prin apel 112, să intervină la un autoccident rutier produs pe DN 1, la km 335 + 200 m, în zona localității Apoldu de Sus.

Potrivit IPJ Sibiu, în primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare Sebeș – Sibiu, un bărbat în vârstă de 34 de ani, domiciliat în județul Alba, în condiții de carosabil umed, ar fi piedut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile.

În urma accidentului, un alt bărbat de 34 de ani, domiciliat tot în județul Alba, pasager în autoturism, a suferit vătămări, fiind transportat la spital.

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul la fața locului se desfășoară normal.

„Rugăm șoferii să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo” – transmit polițiștii sibieni.

