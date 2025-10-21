Șofer de 33 de ani, din Horea, cercetat de polițiști: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,51 mg/l
Un șofer de 33 de ani, din Horea, este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,51 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 22.00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DC 119, din comuna Horea, județul Alba, un autoturism care era condus de un bărbat de 33 de ani, din comună.
În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
