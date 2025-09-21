ACCIDENT în Vințu de Jos: Motociclist din Cugir rănit, după ce șoferul unui autoturism nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu el

ACCIDENT rutier în Vințu de Jos: Motociclist din Cugir rănit, după ce șoferul unui autoturism nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu el

Un accident rutier a avut loc sâmbătă în Vințu de Jos. Motociclist din Cugir rănit, după ce șoferul unui autoturism nu s-a asigurat și a intrat în coliziune cu el

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 20 septembrie 2025, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Lucian Blaga din localitatea Vințu de Jos, a avut loc un eveniment rutier.

Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător, la punerea în mișcarea de pe loc, intrând în coliziune cu un motociclu condus regulamentar de către un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din orașul Cugir.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 58 de ani a suferit leziuni corporale ușoare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

