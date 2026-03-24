Sociologul Alin Tomuș: „Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil iar iluzia unei reveniri la ceea ce a fost trebuie abandonată”
Alin Tomuș: „Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil iar iluzia unei reveniri la ceea ce a fost trebuie abandonată”
Criza pe care o traversăm nu este un accident strecător, ci este noua noastră realitate permanentă, avertizează experții. În timp ce hărțile puterii se redesenează prin război, nota de plată ajunge direct în buzunarele noastre. Speranța că facturile la energie sau prețul carburanților vor reveni la valorile de acum câțiva ani este demontată brutal de analiști.
Sociologul Alin Tomuș avertizează că asistăm la o fractură istorică în care vechea lume a fost înlocuită cu o configurație politică și economică mult mai dură.
„Dincolo de îngrijorările firește ale momentului, este clar că trebuie să fim pregătiți să acceptăm faptul că lumea pe care am cunoscut-o nu mai există. Configurațiile politice se schimbă, zonele de influență se reașază și, din păcate, din nou, omenirea demonstrează că nu se poate fără război. Schimbarea nu se oprește la nivel geopolitic, ci lovește direct în fundamentul economiei casnice”, afirmă Alin Tomuș.
„Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil, iar iluzia unei reveniri la normal trebuie abandonată. Prețurile pe care le vedem acum la energie electrică, gaz sau carburanți nu se vor mai întoarce niciodată la ceea ce am fost obișnuiți.
Știu că există în societatea românească speranța că ceea ce se întâmplă acum este punctual și tranzitoriu, dar o să vedeți că nu este deloc așa. În acest nou peisaj global costul vieții va rămâne ridicat, transformând prudența financiară din alegere în obligativitate. Concluzia este una de un realism rece: lumea se reconfigurează, iar noi trebuie să gestionăm cu înțelepciune ceea ce urmează, fără a mai aștepta miracole economice”, mai spune sociologul Alin Tomuș.
sursa: HD365 TV
foto: arhivă
Sociologul Alin Tomuș: „Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil iar iluzia unei reveniri la ceea ce a fost trebuie abandonată”
Alin Tomuș: „Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil iar iluzia unei reveniri la ceea ce a fost trebuie abandonată”...
