Noua societate de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența ARR pentru transportul de persoane: Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a transmis marți, 18 august 2026, că Societatea de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența, din partea Autorității Rutiere Române pentru transportul de persoane.

,,Societatea de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut LICENȚA pentru transportul de persoane. Autoritatea Rutieră Română (ARR) din cadrul Ministerului Transporturilor a emis, astăzi, licența de transport persoane pentru societatea Alba Iulia Transport Local SRL, societate a municipalității prin care ne dorim să asigurăm transportul public în municipiu, la încheierea contractului de delegare actual.

Obținerea licenței ARR, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 – privind serviciile publice de transport în Uniunea Europeană, este garanția operațională și juridică a faptului că Alba Iulia este pe drumul cel bun. Acest pas vine în completarea celui făcut în urmă cu o zi de Consiliul Local Alba Iulia, care a aprobat organigrama noii societăți de transport. Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți, conform regulilor guvernanței corporative, iar în curând sperăm să devină operațională.”, a scris edilul din Alba.

Mai mult decât atât, administrația locală continuă demersurile juridice pentru ca Asociația Metropolitană de Transport Alba, noua asociație de dezvoltare intercomunitară împreună cu administrația locală din Ciugud să obțină personalitate juridică:

,,În paralel, continuăm demersurile juridice pentru ca Asociația Metropolitană de Transport Alba, noua asociație de dezvoltare intercomunitară înființată împreună cu partenerii noștri de la Ciugud, să obțină în instanță personalitatea juridică și să devină oficial operațională.

Așa cum am promis, ținta noastră este ca anul viitor Alba Iulia să aibă un transport public asigurat de firma municipalității, un serviciu modern, ecologic, la costuri corecte și total transparente.”, a mai explicat Gabriel Pleșa.

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