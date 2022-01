ȘOCANT: Un polițist care a omorât o fetiță pe trecerea de pietoni lovește cu piciorul cadavrul victimei

Un accident rutier tragic a avut loc, miercuri, în Sectorul 1 al Bucureștiului! O autospecială condusă de un polițist a lovit, pe trecerea de pietoni, două eleve. Una dintre fete a murit pe loc, iar cealaltă a ajuns la spital.

A fost deschis un dosar penal pentru a lămuri cauzele și modul în care s-a produs accidentul. Însă, amănunte înfiorătoare ies la iveală. Polițistul mergea cu mașina din dotare cu viteză foarte mare, fără ca semnalele acustice și luminoase să fie în funcțiune. Însă, ceea ce este de-a dreptul scandalos este faptul că polițistul a verificat cu piciorul dacă una dintre fete este sau nu vie. Imaginile de la fața locului l-au surprins pe agent când ce lovește cu piciorul cadavrul fetei, în timp ce vorbește la telefon. Martorii confirmă și ei că polițistul care a accidentat mortal fetița ”o consulta” cu piciorul să vadă dacă este vie.

Reprezentanţii ONG-ului Luptăm pentru România au postat pe pagina de Facebook a organizaţiei un mesaj în care susţin că poliţistul aflat la volanul maşinii nu se afla în misiune.

„Conform martorilor, poliţistul care era singur în maşină a fost luat de la locul accidentului de către o maşina tip SUV, nicidecum cu autospeciala Poliţiei. Ba mai mult, maşina condusă de poliţistul criminal NU ERA IN MISIUNE, neavând semnalele acustice sau luminoase în funcţiune, acestea fiind pornite abia după accident. Viteza autospecialei condusa de criminal era atât de mare, încât maşina s-a oprit la peste 50 de metri de locul impactului”, au scris reprezentanţii ONG-ului pe reţeaua de socializare.

Aceştia au mai susţinut că la locul accidentului „şi-au făcut prezenţa zeci de poliţişti de la trupele speciale”.

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului de Interne ca ancheta privind stabilirea responsabilității în cazul accidentului produs joi, în urma căreia o fetiță a murit după ce a fost lovită de o mașină a poliției, să se deruleze rapid.

„Am aflat cu tristețe despre tragicul accident rutier în care o fetiță și-a pierdut viața, astăzi, în București, după ce a fost lovită de o mașină a Poliției. Sunt consternat de moartea violentă a copilei și transmit condoleanțe familiei îndoliate. Am vorbit cu ministrul Sănătății și am încredere că medicii vor face tot ce e necesar pentru îngrijirea, în cele mai bune condiții, a celei de a doua fetițe, despre care am primit asigurări că este în afara oricărui pericol”, a transmis joi seara premierul.

Acesta a cerut ca anchetă în acest caz să se deruleze rapid.

„I-am cerut ministrului de Interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilității se derulează rapid. Cei care reprezintă o autoritate publică, mai ales când poartă uniformă, sunt primii datori să protejeze cetățenii și să se asigure de respectarea legii”, a mai transmis Nicolae Ciucă.