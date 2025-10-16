SMURD Alba împlinește astăzi 16 ani de muncă neîncetată: ,,Neîntrerupta luptă contra cronometrului și devotament total pentru salvarea vieților”

SMURD Alba împlinește astăzi 16 ani de muncă neîncetată. Mesaj ISU Alba: ,,Neîntreruptă luptă contra cronometrului și de devotament total pentru salvarea vieților”

Astăzi Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Alba împlinește 16 ani de activitate. Cu această ocazie, ISU Alba a transmis un mesaj, pe o rețea de socializare, despre devotamentul și lupta contra cronometrului în tot acest timp:

,,16 Ani de SMURD Alba!

Astăzi marcăm 16 ani de SMURD, 16 ani de neîntreruptă luptă contra cronometrului și de devotament total pentru salvarea vieților.

Miile de oameni care au primit o a doua șansă sunt dovada vie a curajului, dăruirii și profesionalismului desăvârșit de care dau dovadă toți cei care îmbracă uniforma roșie.

La mulți ani, SMURD Alba!

La mulți ani medicilor, pompierilor, asistenților și voluntarilor!”, se arată într-un mesaj publicat pe o rețea de realizare de ISU Alba.

