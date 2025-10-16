FOTO | INCENDIU în Alba Iulia! Foc la compartimentul motor al unui autoturism, la ieșirea spre Sebeș. Pompierii intervin de urgență în aceste momente

Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism, în Alba Iulia, la ieșirea spre Sebeș, astăzi, 16 octombrie, în jurul orei 09:20.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia, ieșirea spre Sebeș.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Forțe alocate pentru această misiune sunt: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE ora 09:30:

La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta se manifesta la compartimentul motor al autoturismului.

La momentul de față incendiul este localizat, se intervine pentru stingerea in totalitate a acestuia, a precizat ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI