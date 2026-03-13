Smishing, metoda de atac cibernetic care folosește un SMS fals care imită mesaje de la organizații de încredere. Avertismentul DNSC
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că mesajele SMS care par inofensive pot ascunde tentative de fraudă cibernetică, de la furt de date până la acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.
Instituția atrage atenția asupra fenomenului de „smishing”, o formă de phishing prin SMS, prin care atacatorii încearcă să păcălească utilizatorii folosind mesaje urgente, linkuri suspecte, notificări false de livrare sau alerte bancare înșelătoare.
,,Ai primit recent un SMS care îți cere să accesezi urgent un link?
SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.
Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.
Bune practici pentru reducerea riscului:
- Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute
- Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ
- Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj
- Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau echipa de securitate
Protejarea împotriva smishing-ului începe cu informare și atenție sporită.
Fiecare utilizator joacă un rol esențial în menținerea unui spațiu digital sigur”, se arată într-un mesaj transmis de DNSC.
