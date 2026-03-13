Actualitate

Smishing, metoda de atac cibernetic care folosește un SMS fals care imită mesaje de la organizații de încredere. Avertismentul DNSC

Bogdan Ilea

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Smishing, metoda de atac cibernetic care folosește un SMS fals care imită mesaje de la organizații de încredere. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că mesajele SMS care par inofensive pot ascunde tentative de fraudă cibernetică, de la furt de date până la acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.

Instituția atrage atenția asupra fenomenului de „smishing”, o formă de phishing prin SMS, prin care atacatorii încearcă să păcălească utilizatorii folosind mesaje urgente, linkuri suspecte, notificări false de livrare sau alerte bancare înșelătoare.

,,Ai primit recent un SMS care îți cere să accesezi urgent un link? 

SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.   

Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.   

Bune practici pentru reducerea riscului:  

  • Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute   
  • Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ   
  • Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj   
  • Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau echipa de securitate   

Protejarea împotriva smishing-ului începe cu informare și atenție sporită.  

Fiecare utilizator joacă un rol esențial în menținerea unui spațiu digital sigur”, se arată într-un mesaj transmis de DNSC.  

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Creșterea salariului minim, aprobată de Guvern: Cât va deveni acesta de la 1 iulie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

12 martie 2026

De

Creșterea salariului minim, aprobată de Guvern: Cât va deveni acesta de la 1 iulie 2026 Guvernul a adoptat joi, 12 martie 2026, hotărârea privind majorarea salariului minim, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, care a descris măsura drept o decizie importantă pentru românii care muncesc „cinstit şi corect”. „Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

12 martie 2026

De

Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026 Guvernul a aprobat, joi, 12 martie, prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

12 martie 2026

De

Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, joi, 12 martie 2026 o vizită oficială în România. Volodimir Zelenski a fost primit de către președintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi şefi de stat au avut convorbiri tête-à-tête, urmate de discuţii […]

Citește mai mult