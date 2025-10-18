Smishing: Mesajul scurt care poate avea consecințe mari. Avertismentul transmis de DNSC. La ce trebuie să fie atenți oamenii

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care explică ceea ce este smishing-ul. Mai exact, mesaje primite care ascund tentative de furt de date.

La fel ca și phishing-ul, acest tip de fraudă încearcă să ,,apeleze” la încrederea utlizatorilor prin diferite forme, precum mesaje urgente sau livrări false.

SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.

Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.

Bune practici pentru reducerea riscului:

Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute

Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ

Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj

Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau echipa de securitate

Un singur click poate compromite mai mult decât un dispozitiv.

Informația este apărare. Vigilența este cheia, se arată în mesajul transmis de către DNSC.

