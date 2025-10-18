Rămâi conectat

Smishing: Mesajul scurt care poate avea consecințe mari. Avertismentul transmis de DNSC

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

De

Smishing: Mesajul scurt care poate avea consecințe mari. Avertismentul transmis de DNSC. La ce trebuie să fie atenți oamenii

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care explică ceea ce este smishing-ul. Mai exact, mesaje primite care ascund tentative de furt de date.

La fel ca și phishing-ul, acest tip de fraudă încearcă să ,,apeleze” la încrederea utlizatorilor prin diferite forme, precum mesaje urgente sau livrări false.

SMS-uri aparent inofensive pot ascunde tentative de furt de date, instalare de malware sau acces neautorizat la conturi personale sau profesionale.

Smishing-ul face parte din familia phishing-ului și exploatează încrederea utilizatorului prin mesaje urgente, livrări false, sau alerte bancare înșelătoare.

Bune practici pentru reducerea riscului:

  • Nu accesați linkuri primite prin SMS de la surse necunoscute
  • Verificați întotdeauna cu expeditorul printr-un canal alternativ
  • Nu furnizați informații personale sau coduri de autentificare prin mesaj
  • Raportați mesajele suspecte către operatorul de telefonie sau echipa de securitate
  • Un singur click poate compromite mai mult decât un dispozitiv.

Informația este apărare. Vigilența este cheia, se arată în mesajul transmis de către DNSC.

