Skepsis, colaborare internațională importantă în domeniul artistic: Actorii grupului, stagii de pregătire în mai multe țări europene. Vor participa la ateliere, cursuri și programe de formare

Anul 2025 a însemnat inițierea unei colaborări internaționale importante între Grupul Skepsis și AKT-ZENT – World Theatre Training Institute (Berlin, Germania) în vederea oferirii de oportunități noi de acces la studii superioare și programe de formare pentru membrii companiei.

AKT-ZENT – World Theatre Training Institute este centru de cercetare desemnat de International Theatre Institute (Institutul Internațional de Teatru) și membru activ al ITI /UNESCO Network for Higher Eduction in the Performing Arts. Începând din 2025 acest centru, prin Christine Schmalor (Director Programe) și-a exprimat intenția de a colabora cu Grupul Skepsis pe termen mediu și lung pentru a dezvolta proiecte și programe educaționale în scopul îmbogățirii experienței actorilor care activează în grupul din Alba Iulia.

În prima jumătate a anului, Viorel Cioflică, regizor al companiei de teatru Skepsis a fost acceptat pentru a face parte din programul individual de formare dezvoltare profesională și specializare One&One coordonat de Dr. Jurij Alschitz, Director Artistic al centrului, cunoscut regizor și unul dintre cei mai cunoscuți profesori de teatru la nivel mondial, deosebit de apreciat ca și cercetător și autor al unei serii de cărți importante în domeniul pedagogiei artei dramatice.

Timp de câteva luni, Viorel Cioflică a avut șansa de a beneficia de o relație directă și exclusivă cu maestrul Jurij Alschitz, explorând și dobândind noi abilități și cunoștințe despre metode inovative de repetiție, principii și practici în formarea actorului, metodologia regiei de scenă și ghidarea proceselor artistice.

”În ultimele luni am ajuns la o concluzie fermă: Viorel este o persoană care are acele calități de care teatrul și educația teatrală au nevoie în prezent mai mult ca oricând.

Întâi de toate, sinceritate – acel tip de sinceritate care izvorăște dintr-o profundă credință în profesie și devotament real față de ea. În al doilea rând, viziune. O perspectivă vie, largă, și abilitatea de a vedea mai departe. Viorel este un regizor căruia nu îi este frică de a-și continua drumul, de a explora, de a pune întrebări și de a-și asuma riscuri.

Nu se ascunde după forme și tradiții dar nici nu le respinge. Știe cum să se comporte într-un dialog cu experiența, cu materialul, cu oamenii.

Pentru mine, asta contează cu adevărat: nu doar să fi un profesionist, ci să fi un artist în adevăratul sens. Nu doar să reproduci ceea ce a fost făcut sau ceea ce există deja, ci să îți cauți propria cale. Viorel face acest lucru cu onestitate, gîndind critic, cu un bun simț al gustului și tactului și – poate cel mai important – cu bucurie. Bucuria artei, a procesului, a muncii în sine.

Mă bucur că a făcut parte din programul One&One – Mastery in The Art of Directing. Sunt sigur că drumul său în acest domeniu va fi unul semnificativ – nu doar pentru el însuși, dar și pentru public și pentru toți cei care muncesc și învață alături de el.”- Dr.Jurij Alschitz

Grație acestei colaborări deschise, în anii următori, actorii care activează în Grupul Skepsis vor efectua stagii de pregătire în mai multe țări europene participând la ateliere, cursuri și programe de formare importante pentru dezvoltarea profesională individuală și pentru creșterea experienței grupului.

