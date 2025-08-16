Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi amenda direct în poștă!

Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi sancțiunea direct acasă, fără să mai fie trași pe dreapta de vreun agent de Poliție

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR este conceput pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Conform IPJ Alba, noul sistem radar surprinde, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Mai apoi, proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

