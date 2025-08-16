Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi amenda direct în poștă!
Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi sancțiunea direct acasă, fără să mai fie trași pe dreapta de vreun agent de Poliție
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR este conceput pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Conform IPJ Alba, noul sistem radar surprinde, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Mai apoi, proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 16-17 august 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se […]
Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool
Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool Un bărbat de 38 de ani, din Cugir, a fost reținut după ce a agresat un alt localnic. Citește și: Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns […]
FOTO | Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, perfecționare în Italia, sub îndrumarea unor pianiști renumiți
Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, perfecționare în Italia, sub îndrumarea unor pianiști renumiți Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a participat în perioada 7-12 august 2025 la o serie de masterclassuri în istoricul oraș Cividale del Friuli (Italia). Citește și: Antonia Dogeanu, elevă a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli stricte pentru proprietarii câinilor ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu respectă legea
Reguli stricte pentru proprietarii de câini ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu...
Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat
Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în...
Știrea Zilei
Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă
Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...
Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion: Contribuția din bugetul municipiului pentru relocarea unor linii electrice, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion Pe ordinea de zi a ședinței...
Curier Județean
Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi amenda direct în poștă!
Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi sancțiunea direct acasă, fără să mai fie trași...
16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...