Rămâi conectat

Curier Județean

Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi amenda direct în poștă!

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi sancțiunea direct acasă, fără să mai fie trași pe dreapta de vreun agent de Poliție

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR este conceput pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Conform IPJ Alba, noul sistem radar surprinde, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Festivalul Roman Apulum 2025

Mai apoi, proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

16 august 2025

De

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 16-17 august 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

15 august 2025

De

Bărbat de 38 de ani, din Cugir, REȚINUT după ce a agresat un alt localnic, pe fondul consumului de alcool Un bărbat de 38 de ani, din Cugir, a fost reținut după ce a agresat un alt localnic.  Citește și: Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, perfecționare în Italia, sub îndrumarea unor pianiști renumiți

Lucian Daramus

Publicat

acum 14 ore

în

15 august 2025

De

Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, perfecționare în Italia, sub îndrumarea unor pianiști renumiți Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, a participat în perioada 7-12 august 2025 la o serie de masterclassuri în istoricul oraș Cividale del Friuli (Italia). Citește și: Antonia Dogeanu, elevă a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de minute

Reguli stricte pentru proprietarii câinilor ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu respectă legea

Reguli stricte pentru proprietarii de câini ținuți în curte. 3.000 de lei amendă, chiar dosar penal pentru stăpânii care nu...
Actualitateacum o oră

Trump şi Putin, întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina. Ce au mai negociat

Trump şi Putin au avut o întâlnire „de nota 10”: Au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte cu gladiatori. PROGRAMUL zilei de sâmbătă

Deschiderea oficială a Festivalului Roman Apulum: Tabără antică, demonstrații, târg de sclavi, spectacol cu foc, paradă cu torțe și lupte...
Ştirea zileiacum 15 ore

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion: Contribuția din bugetul municipiului pentru relocarea unor linii electrice, la aprobare în Consiliul Local

Încă un pas spre începerea edificării pasajului subteran din Alba Iulia – zona Stadion Pe ordinea de zi a ședinței...

Curier Județean

Curier Județeanacum 31 de minute

Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi amenda direct în poștă!

Sistemul e-SIGUR acționează din nou în județul Alba. Șoferii vitezomani vor primi sancțiunea direct acasă, fără să mai fie trași...
Curier Județeanacum 3 ore

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră

16-17 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi

16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...
Opinii - Comentariiacum o zi

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea