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9 iunie 2026 | Federația SANITAS declanșează grevă japoneză în toate unitățile sanitare: Motivele pentru care 100.000 de oameni vor purta banderolă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Federația SANITAS declanșează grevă japoneză în toate unitățile sanitare: Motivele pentru care 100.000 de oameni vor purta banderolă

Marți, 9 iunie 2026, Federația SANITAS din România a anunțat că declanșează grevă japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială în care sunt prezenți membri.

Activitatea nu o să fie întreruptă, deoarece ,,responsabilitatea față de oamenii pe care îi îngrijim este mai presus de orice conflict”, explicat Sanitas, însă fiecare membru va purta banderola SANITAS.

Comunicatul transmis de Federația Sanitas este următorul: 

100.000 de oameni vor purta banderola. Pentru că noi nu transmitem doar hârtii, NOI ACȚIONĂM!

Începând de marți, 9 iunie 2026, Federația SANITAS din România declanșează GREVĂ JAPONEZĂ în toate unitățile sanitare și de asistență socială în care avem membri.

Colegii noștri vor continua să lucreze. Vor fi alături de pacienți, la patul bolnavilor, în săli de operație, în centrele de asistență socială — exact acolo unde sunt în fiecare zi.

Activitatea NU va fi întreruptă, pentru că responsabilitatea față de oamenii pe care îi îngrijim este mai presus de orice conflict. Aceasta este datoria noastră și nu vom abdica de la ea.

Dar pe halat, pe uniformă, pe mână — veți vedea banderola SANITAS.

Este semnul că lucruri fundamentale în sistemul de sănătate și de asistență socială nu funcționează.

De ce protestăm?

Proiectul actualei legi a salarizării, în forma prezentată public, contrazice flagrant lunile de negocieri purtate cu Ministerul Sănătății. Diferența dintre ceea ce am negociat și ceea ce ni se propune acum este majoră și inacceptabilă.

Concret, noua lege riscă să ducă la scăderea veniturilor pentru peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială. Nu este o exagerare. Sunt cifre. Sunt calcule simple pe care oricine le poate face.

Cerem:

  • Majorarea valorii de referință la calculul salariilor la 4.325 lei (salariul minim pe economie, valabil de la 1 iulie 2026);
  • Coeficienți de salarizare corecți pentru personalul din sănătate și asistență socială;
  • Menținerea sporului de tură la 15%;
  • Menținerea sporului pentru activitatea din weekend și zilele de sărbătoare de 100%;
  • Reluarea negocierilor reale, nu formale, cu federațiile sindicale reprezentative.

Nu cerem privilegii. Cerem respectarea legii și recunoașterea muncii celor care țin în viață sistemul sanitar și de sistență socială al acestei țări.

Un mesaj pentru pacienții noștri și familiile acestora:

Știm că sunteți îngrijorați când auziți cuvântul „grevă”. Vrem să vă liniștim: nu veți fi abandonați. Colegii noștri vor fi prezenți, vor munci, vă vor îngriji cu același profesionalism de care au dat dovadă întotdeauna — indiferent de câți ani le-au fost ignorate drepturile.

Banderola pe care o poartă nu este împotriva voastră. Este pentru un sistem de sănătate mai bun, în care oamenii care vă salvează viața să nu fie nevoiți să aleagă între demnitate și plecarea din țară.

Un mesaj pentru autorități:

Greva japoneză este un semnal, nu o amenințare. Dar să nu fie interpretată ca un semn de slăbiciune. Cei 100.000 de membri SANITAS au răbdare — dar răbdarea are limite.

Ușa negocierilor rămâne deschisă. Mingea este la Guvern, se arată în comunicatul transmis de Federația Sanitas România.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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