Sindicatele din silvicultură sunt în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă

Sindicatele din silvicultură au intrat în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă

Silvicultorii afiliați Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Silva” au organizat un protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, exprimându-și public nemulțumirea față de proiectul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva.

Aceștia acuză ministerul că impune o reformă administrativă fără consultarea profesioniștilor din domeniu, fără studii de impact și cu numeroase erori de ordin juridic și administrativ. Silvicultorii avertizează că planul propus ar putea duce la pierderea a aproximativ 500 de locuri de muncă.

Protestatarii cer stoparea campaniei de denigrare a Romsilva și a acțiunilor de discreditare a personalului silvic, precum și retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului care prevede reorganizarea instituției. Potrivit liderilor sindicali, reforma urmărește desființarea a 70% dintre direcțiile silvice județene, reducându-le de la 41 la doar 12, în cadrul unei regionalizări controversate.

„Este o decizie hazardată care nu ia în calcul realitățile din teren și impactul asupra comunităților locale”, susțin reprezentanții silvicultorilor.

Proiectul Ministerului Mediului prevede și o reducere cu 90% a numărului de directori, fiecare dintre cele 12 viitoare direcții regionale urmând să aibă un singur director. În prezent, fiecare din cele 41 de direcții județene are între doi și patru directori. Potrivit estimărilor oficiale, această restructurare ar aduce o economie de circa 19 milioane de lei, fonduri care ar fi redirecționate către activități de administrare a pădurilor.

Documentul arată că șase direcții silvice: Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman și Tulcea, au înregistrat pierderi financiare în toți cei cinci ani analizați (2020–2024), iar alte patru direcții (Caraş-Severin, Gorj, Maramureş și Sălaj) au avut pierderi cel puțin doi ani consecutiv.

Ministerul susține că reorganizarea este necesară pentru eficientizarea activității și reducerea pierderilor, însă sindicatele avertizează că măsurile propuse sunt grăbite și pot afecta grav funcționarea sistemului silvic din România.

„Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de reformă va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicutorilor”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

