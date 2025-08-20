Sindicatele din silvicultură sunt în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă
Sindicatele din silvicultură au intrat în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă
Silvicultorii afiliați Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Silva” au organizat un protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, exprimându-și public nemulțumirea față de proiectul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva.
Aceștia acuză ministerul că impune o reformă administrativă fără consultarea profesioniștilor din domeniu, fără studii de impact și cu numeroase erori de ordin juridic și administrativ. Silvicultorii avertizează că planul propus ar putea duce la pierderea a aproximativ 500 de locuri de muncă.
Protestatarii cer stoparea campaniei de denigrare a Romsilva și a acțiunilor de discreditare a personalului silvic, precum și retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului care prevede reorganizarea instituției. Potrivit liderilor sindicali, reforma urmărește desființarea a 70% dintre direcțiile silvice județene, reducându-le de la 41 la doar 12, în cadrul unei regionalizări controversate.
„Este o decizie hazardată care nu ia în calcul realitățile din teren și impactul asupra comunităților locale”, susțin reprezentanții silvicultorilor.
Proiectul Ministerului Mediului prevede și o reducere cu 90% a numărului de directori, fiecare dintre cele 12 viitoare direcții regionale urmând să aibă un singur director. În prezent, fiecare din cele 41 de direcții județene are între doi și patru directori. Potrivit estimărilor oficiale, această restructurare ar aduce o economie de circa 19 milioane de lei, fonduri care ar fi redirecționate către activități de administrare a pădurilor.
Documentul arată că șase direcții silvice: Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman și Tulcea, au înregistrat pierderi financiare în toți cei cinci ani analizați (2020–2024), iar alte patru direcții (Caraş-Severin, Gorj, Maramureş și Sălaj) au avut pierderi cel puțin doi ani consecutiv.
Ministerul susține că reorganizarea este necesară pentru eficientizarea activității și reducerea pierderilor, însă sindicatele avertizează că măsurile propuse sunt grăbite și pot afecta grav funcționarea sistemului silvic din România.
„Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de reformă va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicutorilor”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Guvernul Bolojan revine cu o ordonanță care interzice cumulul pensiei cu salariul, deși Curtea Constituțională a respins măsura de mai multe ori
Guvernul Bolojan insistă asupra unei ordonanțe care blochează cumulul pensiei cu salariul, deși CCR a declarat măsura neconstituțională în trecut Executivul condus de Ilie Bolojan readuce în discuție interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, printr-un nou proiect de ordonanță de urgență lansat de Ministerul Muncii. Este a patra tentativă legislativă de acest tip, […]
VIDEO | Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, reabilitată și modernizată. Primar: Își va întâmpina elevii în condiții de excepție
Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, reabilitată și modernizată Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a vizitat Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”, proaspăt reabilitată și modernizată. „În scurt timp va începe noul an școlar, iar Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj este un exemplu de cum trebuie să arate o școală în vremurile noastre. Își va întâmpina elevii […]
UPDATE | Cum s-a întâmplat accidentul de la Lupșa: O femeie a fost rănită și a ajuns la spital
Polițiștii rutieri au finalizat cercetarea la fața locului și au stabilit cu exactitate cauzele accidentului de la Lupșa, în care o femeie a fost rănită Astăzi, în jurul amiezii, o șoferiță în vârstă de 35 de ani, din Câmpeni, a pierdut controlul direcției de deplasare și a făcut accident. La fața locului au intervenit de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie este funcțională. Cine sunt beneficiarii
Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie, funcțională Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului...
Radu Georgescu, despre haosul măsurilor fiscale: ”Politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea, nimeni nu mai înțelege nimic. Cred că este o premieră în ultimii 30 de ani”
Radu Georgescu, despre haosul măsurilor fiscale: ”Politicienii au reușit să enerveze pe toată lumea, nimeni nu mai înțelege nimic. Cred...
Știrea Zilei
Vouchere de energie pentru familiile vulnerabile din județul Alba: Află ce condiții trebuie să îndeplinești și ce valoare au
Sunt disponibile voucherele de energie pentru familiile vulnerabile din județul Alba. Totuși, cei care le solicită trebuie să îndeplinească niște...
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...
Curier Județean
Guvernul Bolojan revine cu o ordonanță care interzice cumulul pensiei cu salariul, deși Curtea Constituțională a respins măsura de mai multe ori
Guvernul Bolojan insistă asupra unei ordonanțe care blochează cumulul pensiei cu salariul, deși CCR a declarat măsura neconstituțională în trecut...
Sindicatele din silvicultură sunt în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de muncă
Sindicatele din silvicultură au intrat în alertă: Reforma Romsilva promite economii bugetare, dar pune în pericol pădurile și locurile de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
19 august: Ziua mondială a fotografiei
19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...