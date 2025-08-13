Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului

Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a transmis, miercuri, 13 august 2025, că, sub pretextul unei aşa-zise eficientizări, Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului.

„Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august şi care a adus creşteri de TVA, împovărând suplimentar populaţia.

Din declaraţiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administraţiei publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari şi consilieri.

Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administraţia publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administraţia locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forţată a capacităţii administrative a statului!

Acest proiect nu înseamnă eficienţă, ci blocaj administrativ”.

Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esenţiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreţinerea infrastructurii.

Măsura va adânci criza resursei umane din administraţia locală, unde oricum multe posturi sunt vacante. Timpul de soluţionare a cererilor cetăţenilor se va prelungi semnificativ. Presiunea asupra angajaţilor rămaşi va creşte, ceea ce va duce inevitabil la scăderea calităţii serviciilor publice.

Nu putem vorbi despre o adminisraţie eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunităţi. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ţine cont de realităţile din teren iar lucrătorii români din administraţia locală devin victime ale politicilor fiscale eşuate!”, se arată într-un comunicat semnat de președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie, Bogdan Şchiop.

Federația amintită solicită Guvernului României să retragă de urgenţă acest proiect şi să deschidă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţia locală încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a fost înfiinţată în anul 1995. Activitatea sa este orientată exclusiv spre sectorul ”Administraţie publică”. În prezent, FNSA are în componenţa sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale – Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, însumând aproximativ 30.000 de membri de sindicat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI