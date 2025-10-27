Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara. Peste 1,7 milioane de angajați riscă să piardă puterea de cumpărare dacă Guvernul îngheață salariul

Sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu PROTESTE în toată țara

Sindicatele cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim și amenință că vor organiza proteste dacă solicitarea nu va fi respectată. Miercuri, premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor pentru a discuta acest subiect sensibil.

Potrivit sindicatelor, peste 1,7 milioane de angajați din sectorul privat ar fi afectați de înghețarea salariului minim, ceea ce ar duce la reducerea puterii de cumpărare și la efecte negative în economie. Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a criticat măsurile de austeritate aplicate „doar celor vulnerabili” și a acuzat Guvernul că nu propune reforme reale.

Liderii de sindicate au transmis că cetățenii nu sunt responsabili pentru deficitul bugetar, ci guvernanții, iar deciziile luate au afectat inclusiv sistemul educațional și angajații din sănătate și asistență socială. Leonard Bărăscu, președintele SANITAS, a atras atenția că de trei luni angajații din asistența socială nu și-au primit salariile.

Ce spun sindicatele despre salariul minim

Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția că Guvernul are și obligația legală de a majora salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Formula de calcul stabilită prin HG 35/2025 ar fi corectă, conform BNS, și ar aduce salariul minim la 4.325 lei, aliniat cu evoluția productivității și inflația prognozată. Sindicatele avertizează că în jur de 1,8 milioane de români câștigă salariul minim și că o înghețare a acestuia le-ar diminua puterea de cumpărare și ar adânci sărăcia.

„Rata inflației în primele nouă luni din 2025 a atins 8,45%, iar anual ar putea ajunge la 10%. În aceste condiții, orice măsură de austeritate pentru 2026 va ampută puterea de cumpărare a celor mai vulnerabili angajați”, transmite BNS. Sindicatele acuză Guvernul că favorizează anumite grupuri de interese și că nu există nicio justificare economică reală pentru înghețarea salariului minim.

Contre politice și poziția Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a explicat că majorarea salariului minim ar avea efecte în lanț asupra veniturilor în sectorul public și privat și că orice modificare trebuie discutată în Consiliul Tripartit. Social-democrații, în schimb, susțin creșterea salariului minim și cer evaluarea impactului economic al acestei măsuri.

Președintele Nicușor Dan a avertizat că o majorare forțată a salariului minim ar putea duce la pierderea locurilor de muncă și afectarea competitivității firmelor. Economiștii atrag atenția că o creștere intempestivă ar putea alimenta inflația, crește costurile firmelor și favoriza munca la negru.

În prezent, salariul minim brut este 4.050 lei (2.574 lei net). Aproximativ 1,8 milioane de români primesc salariul minim, majoritatea în sectorul privat. Sindicatele avertizează că menținerea salariului la același nivel ar afecta grav puterea de cumpărare și ar accentua sărăcia, în condițiile unui context economic deja dificil.

