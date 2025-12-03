Sindicaliștii din Guvern amenință cu proteste și blocarea ședințelor. Peste 4.800 de angajați cer premierului Bolojan oprirea reducerilor salariale
Sindicaliștii din administrația publică amenință cu proteste și blocarea ședințelor Guvernului, după ce peste 4.800 de angajați au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului Bolojan, prin care cer oprirea imediată a reducerilor salariale și avertizează asupra consecințelor.
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) acuză executivul că transformă funcționarii publici în „vinovații de serviciu” pentru dezechilibrele bugetare generate de decizii politice hazardate.
Sindicaliștii susțin că retorica despre „statul gras”, „povara bugetară” și „problema costurilor” este folosită de aproape două decenii pentru a manipula opinia publică și avertizează că, dacă Guvernul menține decizia de diminuare a salariilor, va trebui să își asume și consecințele. Aceștia anunță că vor demara proceduri pentru proteste legale, inclusiv acțiuni care ar putea suspenda activitatea unor structuri esențiale, precum ANAP, și ar putea împiedica desfășurarea normală a ședințelor de Guvern.
SAALG reamintește premierului că a promis „o guvernare onestă, bazată pe dialog” și îi cere să abandoneze orice demers de reducere a veniturilor, solicitând deschiderea unui dialog real prin întâlniri directe. Sindicaliștii critică practica guvernamentală începută în 2009, potrivit căreia funcționarii publici sunt treptat vulnerabilizați prin măsuri aparent minore, comparând situația cu „sindromul broaștei fierte”. Ei subliniază că adevărații vinovați pentru dezechilibrele bugetare sunt deciziile politice hazardate și politizarea excesivă a structurilor guvernamentale, nu angajații administrației.
Comunicatul SAALG atrage atenția că funcționarii publici neînregimentați politic sunt cei care oferă coerență și stabilitate instituțiilor și ar trebui să rămână independenți, asemenea justiției. Sindicaliștii cer suspendarea măsurilor până la realizarea unei analize detaliate a impactului lor și avertizează că orice reformă făcută împotriva oamenilor care asigură funcționarea statului este sortită eșecului. „Funcționarul onest nu este dușmanul României. Funcționarul onest este România care funcționează. NOI NU suntem EI”, se arată în comunicat.
