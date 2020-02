Simulare Evaluare Națională 2020: Ce au de învățat elevii de clasa a VIII-a și care sunt conținuturile exceptate pentru simulare

Potrivit calendarului publicat marți în Monitorul Oficial, simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, va avea loc în intervalul 23-25 martie 2020, iar pentru această testare, ministerul Educației a selectat lista conținuturilor exceptate.

“Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog”, prevede ordinul semnat de ministrul Educației, Monica Anisie.

Lista conținuturilor exceptate (care nu au fost încă predate/nu se cer) pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020:

Limba și Literatura Română

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria) – conținut asociat competenței specifice 1.1;

trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere – conținuturi asociate competenței specifice 1.1;

trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară -conținuturi asociate competenței specifice 1.1;

•complemente circumstanțiale și propoziții subordonate circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condițională, concesivă, consecutivă) – conținuturi asociate competenței specifice 2.2.

Matematică

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:•

din capitolul Numere reale

– Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)

capitolul Funcții

Matematică

din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații

– Ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0

– Sisteme de ecuații de forma:

a1x + b1y + c1 = 0

a2x + b2y + c2 = 0,

unde a1, a2, b1, b2, c1, c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică

– Ecuația de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0

– Inecuații de forma ax + b > 0 (≥, <, ≤), unde a, b sunt numere reale

– Probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al sistemelor de ecuații

din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan

– Calculul unor distanțe în interiorul corpurilor studiate•

capitolul Calcularea de arii și volume

Limba și Literatura Maghiară Maternă

Tartalmak

1. Irodalomolvasas

Irodalmi formăk es kodok

– Szokepek: metafora, allegoria, hasonlat. Retorikai alakzatok: az ismetles valtozatai (gondolatritmus, felsorolas, halmozas, fokozas), parhuzam, ellentet.

– Verstani alapfogalmak: hangsulyos ritmus, rimfajtâk.

– Epika: tortenetmondâs, elbeszelo, elbeszeloi nezopont, szereplo, szereplok rendszere; epikai mufajok: elbeszeles/novella, humoreszk, nepballada, muballada, regeny.

– Lira, liraisâg, lirai en; lirai mufajok: dai, leiro koltemeny.

– Beszedhelyzet(ek) a koznapi es irodalmi szovegekben: a beszelonek a targyhoz es a cimzetthez valo viszonya; teny es fikcio; elbeszelo, elbeszeloi nezopont. Terszerkezet, idoszerkezet a lirai es az epikai muvekben.

– Ertek: megjelenitett ertekek, ertekrend.

– Hangnemek: szatirikus, tragikus, targyilagos, humoros hangvetel.

2. A logikus es celszeru nyelvhasznalat: kozlesformak

Az ertekezo fogalmazâs szerkesztese. Irodalmi muvek egyeni

ertelmezese irasban. Magânlevel. Meghivo. Monolog. Leiras.

Jellemzes. Hirdetes.

3. A kozles epitoelemei: a mondat, a szo, a hang.

A szo.

– A szavakjelentese (ismetles).

– A szo szerkezete (ismetles).

– A szofajok (ismetles).

A mondat.

Az egyszeru mondat es elemzese (ismetles).

Limba și Literatura Germană Maternă

Literatur

1. Personliche Meinung äuβern und begrunden;

2. Wiedergabe des Inhaltes eines Textes:

a. die Nacherzählung

b. die Inhaltsangabe;

3. Texte aufgrund von Fragen erschlieβen;

4. Texte fortsetzen oder umformen;

5. Erfassen des tieferen Sinnes eines Textes;

6. Sprachliche Mittel in einem literarischen Text erkennen

7. Anderung der Erzahlperspektive;

8. Gattungsspezifische Merkmale erkennen: die Ballade

9. Verfassen eines Dialogs zu einer gegebenen Situation.

Sprachbetrachtung

1. Bereicherung des Wortschatzes:

a. die Wortfamilie: Ableitung und Zusammensetzung,

b. das Wortfeld,

c. Homonyme, Synonyme, Antonyme;

2. Identifikation und Bestimmen von Satzgliedern:

Subjekt, Pradikat, Objekt, Attribut, Konditionalbestimmung;

3. Identifikation und Bestimmen von Nebensatzen:

Subjekt-, Pradikativ-, Attribut-, Objekt-, Konditionalsatz;

4. Form der Nebensatze:

a. eingeleitete: Konjunktionalsatz, Relativsatz, indirekter Fragesatz;

b. uneingeleitete: Infinitivgruppe, Patizipialgruppe, verkappter Nebensatz

5. Umwandlung von Satzgliedern in Nebensatze und umgekehrt.

Limba și Literatura Rromani Maternă

1. Limba rromani (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)

2. Literatura rromani (texte literare):

Clasa a V-a: O suno e kakosqo Angel (Anghel Năstase vi Noemi Năsturaș).

Clasa a VI-a: Kamav te aresav siklărno! (Noemi Palfi-Tamaș).

Clasa a VII-a: E xuxura (Nicolae Pandelică).

Clasa a VIII-a: O rromano them (palemvakaripen kaoar o Zupter Borkoj palal o xramosaripen “0 xasardo them” e Luminicaqo e Coabasqi).

3. Noțiuni de teorie literară

4. Compunerea

Limba și Literatura Sârbă Maternă

1. Limba sârbă (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)

2. Literatura sârbă (texte literare):

clasa a V-a: Starac prevario divove; U cara Trojana kozje usi; clasa a VI-a: Car Lazar i carica Milica; Veletovci (Ivo Andric); clasa a VII-a: Hajduk Veljko (Vuk Stefanovic Karadzic); Pop Cira i pop Spira (S. Sremac)

clasa a VIII-a: Kad mlidijah umreti (B. Radicevic); Sve, sve, aii zanat; Hasanaginica; Sve ce to narod pozlatiti (Laza Lazarevic); Pop Cira i pop Spira (S. Sremac)

3. Noțiuni de teorie literară

4. Compunerea

Limba și Literatura Slovacă Maternă

1. Limbă slovacă (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)

2. Literatură slovacă (texte literare):

– Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesensky).

– Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina -fudovâ balada.

– Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Doktor (Janko Jesensky).

– Clasa a VIII-a: fapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky-zmătky (Jozef Gregor Tajovsky).

3. Noțiuni de teorie literară

4. Compunerea

Limba și Literatura Ucraineană Maternă

1. Limbă ucraineană (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă)

2. Literatură ucraineană (texte literare);

3. Noțiuni de teorie literară

4. Compunerea

Limba și Literatura Italiană Maternă

Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, epitetul, comparația, repetiția, enumerația, antiteza);

– trăsături ale speciilor literare: mitul, fabula;

– articolul de ziar / de revistă;

– substantivele compuse;

– verbul: perfectul simplu al verbelor regulate și neregulate (cele mai frecvente); folosirea imperativului cu pronumele de politețe; conjunctivul prezent și trecut.

Calendarul Simulării Evaluării Naționale 2020, pentru elevii de clasa a VIII-a – Final:

23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă scrisă

24 martie 2020 Matematică – Probă scrisă

25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă scrisă

3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

Sursa: Edupedu.ro