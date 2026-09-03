Ajutoare de urgență pentru 479 de familii și persoane singure din Alba și alte județe: Peste 2,1 milioane de lei acordați pentru cei afectați de incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau probleme grave de sănătate

479 de familii și persoane singure din Alba și alte județe din țară, afectate de incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau probleme grave de sănătate, vor primi de la Guvern ajutoare de urgență de peste 2,1 milioane de lei.

Guvernul României a aprobat, în ședința din 3 septembrie, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei pentru 479 de familii și persoane singure care au nevoie de sprijin.

Potrivit unei informări de presă transmise de Guvern privind actele normative adoptate în ședința de joi, sprijinul este destinat persoanelor afectate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care „pot conduce la apariția ori sporirea riscului de excluziune socială”.

Banii vor fi acordați din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Cea mai mare parte a sumei, 1.379.600 de lei, va ajunge la 353 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze.

Beneficiarii provin din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, dar și din municipiul București.

Printre cazurile pentru care se acordă sprijin se află persoane cu boli oncologice, afecțiuni cardiovasculare, degenerative, respiratorii și genetice, afecțiuni psihice, cazuri de transplant de organe și alte „boli severe care necesită tratamente de lungă durată, intervenții chirurgicale sau servicii de recuperare medicală”.

Peste 700.000 de lei pentru familiile afectate de incendii

Guvernul a aprobat și acordarea a 732.000 de lei pentru 116 familii și persoane singure afectate de incendii. Beneficiarii sunt din județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Sprijinul este destinat persoanelor care „nu își pot repara sau reface locuințele din veniturile proprii”.

Alte 56.000 de lei vor fi acordați pentru 8 familii și persoane singure din județele Olt și Vâlcea, ale căror locuințe au fost afectate de alunecări de teren.

Pentru o familie din județul Argeș, a cărei locuință a fost afectată de fenomene meteorologice periculoase, respectiv vijelii puternice, Guvernul a aprobat un ajutor de 7.000 de lei.

De asemenea, o familie din județul Suceava va primi 10.000 de lei, după ce unul dintre membrii familiei a suferit un accident rutier grav.

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